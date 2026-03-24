بەرپرسێکی پێشووی پێنتاگۆن: هێرشەکەی شەوی رابردوو کوشندەترین پەلامار بوو بۆ سەر هەرێمی کوردستان
بەرپرسی پێشووی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، هاوسۆزیی خۆی بۆ گەلی کورد دەربڕی و رایگەیاند کە هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی زیاتر لە سێ هەفتەیە رووبەڕووی هێرشی چڕی مووشەکی و درۆنیی کۆماری ئیسلامی ئێران و میلیشیاکانی بووەتەوە.
ئەمڕۆ سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا رایگەیاند، بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە کەوتوونەتە بەر هێرشێکی ناپاکانە و سەرکۆنەکردنی توندی هێرشەکە کرد، هەروەها رایگەیاند کە لە ئەنجامی ئەو بۆردوومانەدا 6 پێشمەرگەی قارەمان شەهید بوون و 30 پێشمەرگەی دیکەش بریندار بوون.
لە کاردانەوەیەکدا بەرانبەر بەم رووداوە، مارشاڵ بڵینگسلیا، بەرپرسی پێشووی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: "دڵم لەگەڵ کوردە." ئاماژەی بەوە کرد کە کوردانی هەرێم بۆ ماوەی زیاتر لە سێ هەفتەیە لەژێر هێرشی بەردەوامی مووشەک و درۆنی کۆماری ئیسلامیی ئێران و میلیشیاکانی سەر بەو وڵاتەدان لە عێراق.
ئەو بەرپرسە ئەمریکییە جەختی کردەوە، هێرشە مووشەکییەکەی شەوی رابردوو، خراپترین و کوشندەترین هێرش بووە تا ئێستا کە کرابێتە سەر هەرێمی کوردستان. ئەم هێرشانە لە کاتێکدایە کە گرژییەکانی ناوچەکە بەهۆی شەڕی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار و هەرێمی کوردستانیش بەهۆی پێگە ستراتیژییەکەیەوە کەوتووەتە ناو جەرگەی ململانێکانەوە.
My heart goes out to the Iraqi Kurds.— Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) March 24, 2026
They have been under continuous attack by missiles and drones from Iran & Iranian controlled militias in Iraq for the past 3+ weeks. Last night’s missile barrage was the worst to date.
Prayers for the fallen & their families. https://t.co/HgPRkfmU3u