ئەم هەفتەیە پەرلەمانی عێراق سەرۆککۆمار هەڵدەبژێرێت

222 پەرلەمانتار لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق واژۆیان کۆکردووەتەوە و داوا لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکەن، رۆژی دووشەممەی داهاتوو کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە هەڵبژاردنی پۆستی سەرۆککۆمار و پرسی پێکهێنانی کابینەی داهاتووی حکوومەتی عێراق رێکبخرێت.

لەمبارەیەوە، سروە محەممەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ی راگەیاند: "رێژەی یاسایی بۆ هەڵبژاردنی پۆستی سەرۆککۆمار پێویستی بە ئامادەبوونی 220 پەرلەمانتارە، بۆیە چاوەڕوان دەکرێت لەسەر داوای پەرلەمانتاران دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بڕیار لەسەر کۆبوونەوەی رۆژی دووشەممەی داهاتوو بدات."

پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار یەکێکە لە هەنگاوە سەرەکییەکان بۆ دەستپێکردنی رێکارە دەستوورییەکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، کە پەرلەمانتاران دەیانەوێت لە رێگەی ئەم کۆبوونەوەیەوە کۆتایی بە بنبەستی سیاسی بهێنن.