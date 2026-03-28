فراکسیۆنی پارتی: هێرشکردنە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی هەوڵێکی نەزۆکە بۆ تێکدانی ئارامیی عێراق

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان، بە تووندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکات کە کرانە سەر پارێزگای دهۆک و بە ئامانجگرتنی شوێنی حەوانەوەی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "ئەم پەلامارە ترسنۆکانەیە پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و تەنها بە ئامانجگرتنی کەسی سەرۆکی هەرێم نییە، بەڵکو دەستدرێژییەکی ئاشکرایە بۆ سەر قەوارەی هەرێمی کوردستان و هەوڵێکی نەزۆکە بۆ تێکدانی ئارامی و ئاشتەوایی لە سەرجەم عێراقدا".

لە بەیاننامەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە، هەرێمی کوردستان هەمیشە خۆی لە ململانێ و شەڕە ناوچەییەکان بەدوور گرتووە و نایەوێت ببێتە بەشێک لە هیچ ئاڵۆزییەک، بەڵام ئەم هێرشانە بێ پاساون و ئاسایشی ناوچەکە دەخەنە مەترسییەوە.

فراکسیۆنی پارتی داوای لە حکوومەتی فیدراڵیی عێراق کرد، وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و کرداریی بەرانبەر بەو گرووپە چەکدارە لەیاسادەرچووانە هەبێت کە بەردەوام هێرش دەکەنە سەر هاووڵاتیان و دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان، تاوەکو چیتر ئاسایشی هەرێم و عێراق رووبەڕووی هەڕەشە و ناسەقامگیری نەبێتەوە.

ئەم هەڵوێستەی فراکسیۆنی پارتی دوای ئەوە دێت، لە 28ـی ئاداری 2026، چەند ناوچەیەکی پارێزگای دهۆک و شوێنی حەوانەوەی سەرۆکی هەرێم کرانە ئامانجی پەلامارێکی سەربازی.