مەزڵوم عەبدی سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد کە کرایە سەر ماڵی سەرۆکی هەرێم.

شەممە 28ـی ئاداری 2026، مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لەو پەیوەندییەدا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەی کرد کە کرایە سەر ماڵی سەرۆکی هەرێم، هاوکات پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ گەل و سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستان نیشان دا لە بەرامبەر هەموو جۆرە هەڕەشە و هێرشێک.

راشیگەیاند: "پاراستنی ئاسایش و سەلامەتیی هەرێمی کوردستان ئەرکی سەرشانی هەمووانە، چونکە سەقامگیریی هەرێم بە سەقامگیریی بۆ تەواوی کورد و ناوچەکە هەژمار دەکرێت".

مەزڵوم عەبدی لە درێژەی قسەکانیدا هاوسۆزیی خۆی بۆ هەرێمی کوردستان لەم بارودۆخەدا دەربڕی و جەختی کردەوە، هەموو جۆرە توندوتیژییەک و هەڕەشەیەکی سیاسی و سەربازی رەت دەکەنەوە.