راهێنەری یانەیەکی پرێمەرلیگ دەستی لەکار کێشایەوە

ئیگۆر تیۆدۆر، راهێنەری دەستلەکارکێشاوەی تۆتێنهام
تەنیا دوای شەش هەفتە و حەوت یاریی، ئیگۆر تیۆدۆری کرواتی دەستی لە راهێنەرایەتی یانەی تۆتێنهامی ئینگلیزی کێشایەوە.

یانەی تۆتێنهام بە فەرمی لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی: بە رەزامەندی هەردوولا ئیگۆر تیودۆر دەستبەجێ دەستی لە راهێنەرایەتی یانەکەمان کێشایەوە و پۆستەکەی جێهێشت.

لە بڵاوکراوەکەی تۆتێنهام دەردەکەوێت رەنگە کێشەی راهێنەرە کرواتییەکە خێزانی بێت و نووسیویانە: بە خەم و پەژارەوە سەیری ئەو شتانە دەکەین، کە ئیگۆر تیودۆر بەم دواییانە تووشی بووە و پشتگیری تەواوی خۆمان بۆ ئەو و بنەماڵەکەیان لەم دۆخە سەختە دەردەبڕین.

یانە لەندەنییەکە ئاماژەی بەوەکردووە: بەمنزیکانە راهێنەرێکی نوێ بۆ یانەکەیان دەستنیشان دەکەن بۆئەوەی شوێنی تیودۆر بگرێتەوە.

ئیگۆر تیۆدۆری کرواتی تەمەنی 47 ساڵە و پێشتر راهێنەرایەتی یانەکانی، یوڤێنتووس، لازیۆ و مارسێی بووە و کۆتا جار بوو بە راهێنەری تۆتێنهام و ئەنجامەکانی وەك پێویست نەبوون، تەنیا دوای شەش هەفتە و 7 یاریی دەستی لە راهێنەرایەتی یانەکە کێشایەوە.

ئەنجامەکانی تیۆدۆر لەگەڵ تۆتێنهام:

  • 7 یاریی
  • 5 دۆڕان
  • 1 یەکسان
  • 1 بردنەوە
 
 
 
ئاکۆ عەلی ,