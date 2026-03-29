چوارچێوەی هەماهەنگی بە داواکەی سەرۆک بارزانی رازی بوو

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ لایەنەکانی ناو "چوارچێوەی هەماهەنگی" کۆبوونەوەیەکی تایبەتیان ئەنجامدا و تیایدا بڕیاریاندا بە فەرمی رەزامەندی لەسەر داواکارییەکەی سەرۆک مەسعود بارزانی دەرببڕن بۆ پێدانی دەرفەت بە لایەنەکان بە مەبەستی گەیشتن بە رێککەوتن.

یەکشەممە 29ـی ئاداری 2026، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، رایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردراوە ماوەی 10 رۆژ کات بدرێت بە لایەنە کوردی و شیعەکان تاوەکو کاندیدەکانیان بۆ پۆستەکانی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆمار دەستنیشان بکەن، لەو ماوەیەشدا پرسی هەڵبژاردنی ئەو دوو پۆستە ناخرێتە ناو کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراقەوە.

ئەم بڕیارەی چوارچێوەی هەماهەنگی دوای دەسپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی دێت، کە داوای لە لایەنە سوننە و شیعەکان کردبوو وادەیەک دیاریبکرێت بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆیەکی جددی لە پێناو دەستنیشانکردنی کاندیدانی پۆستی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران و تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی لە وڵاتدا.