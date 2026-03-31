رووسیا بانگهێشتی قوتابییان و لاوانی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ فێستیڤاڵێکی جیهانی

حکومەتی رووسیا بە فەرمی بانگهێشتنامەی ئاراستەی قوتابیان و لاوانی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی لاوان 2026 کە بڕیارە لە شاری یەکاتێرینبورگ بەڕێوەبچێت.

سێشەممە 31ـی ئاداری 2026، حکوومەتی رووسیا بە فەرمی بانگهێشتی قوتانییان و لاوانی هەرێمی کوردستانی کردوووە بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ساڵی 2026، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم فێستیڤاڵە جیهانییە لە رێکەوتی 11ـی ئەیلوولی دەستپێدەکات و تاوەکو 17ـی هەمان مانگ بەردەوام دەبێت.

چاوەڕوان دەکرێت زیاتر لە 10 هەزار گەنج لە ناوخۆی رووسیا و 190 وڵاتی جیاوازی جیهانەوە تیایدا بەشداربن، گەنجانی هەرێمی کوردستانیش کە لە ساڵانی رابردوودا ئامادەییان هەبووە، ئەمساڵیش دەرفەتی بەشدارییان بۆ رەخساوە.

فێستیڤاڵەکە بۆ چەند مەبەستێکی گرنگ کار دەکات، لەوانە، دروستکردنی پردی پەیوەندیی و تۆڕی نێودەوڵەتی لەنێوان سەرکردە گەنجەکانی جیهان، گۆڕینەوەی ئەزموون و بیرۆکە لە بوارە جیاوازەکانی وەک (کولتوور، زانست، میدیا، وەرزش و بازرگانی)، هەروەها گفتوگۆکردن لەسەر کێشە جیهانییەکان و هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی چارەسەری هاوبەش.

لە بانگهێشتنامەکەدا هاتووە، وڵاتی رووسیا سەرجەم تێچووەکانی گەشتەکە دەگرێتە ئەستۆ، هەروەها ئاماژە بەوەکردوە، تاوەکو 30ـی نیسانی 2026 ئارەزوومەندان دەتوانن لە رێگەی ئۆنڵاینەوە داواکاریەکانیان پێشکەش بکەن و فۆڕمی تایبەت بە گشتکردن بۆ رووسیا پڕ بکەنەوە.