مەسرور بارزانی و دیلان یەشیلگۆز پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە تاوتوێ دەکەن

وەزیری بەرگریی هۆڵەندا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هێرشەکانی سەر هەرێم و هێزەکانی پێشمەرگەی شەرمەزار کرد و، نیگەرانیی قووڵی خۆی بەرانبەر گرژی و شەر و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە دەربڕی.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە تەلەفۆن لەگەڵ دیلان یەشیلگۆز، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری بەرگریی هۆڵەندا، گفتوگۆی کرد.

ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا گفتوگۆیان لەبارەی پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە، دوایین پێشهات و پەرەسەندنەکانی هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە کرد.

هەردوولا هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان و پێشمەرگەیان شەرمەزار کرد و نیگەرانیی قووڵی خۆیان بەرانبەر گرژی، شەر و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە دەربڕی.

جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری بەرگریی هۆڵەندا، ستایشی چاکسازییەکانی وەزارەتی پێشمەرگە کرد و پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ هێزی پێشمەرگە دووپات کردەوە. بە تایبەتی بۆ رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و هەڕەشەکانی تیرۆریستانی داعش.

لای خۆیەوە مەسرور بارزانی، ئاماژەی بە گرنگیی پێشخستنی پەیوەندیی دوولایەنە کرد و پێزانینی خۆی بۆ پشتیوانیی و هەماهەنگیی بەردەوامی نێوان شانشینی هۆڵەندا و هەرێمی کوردستان لە بواری ئەمنی و گەشەپێدانی ئابووری دەربڕی.