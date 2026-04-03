وەزارەتی جەنگی ئەمریکا رایگەیاند، ژەنەڕاڵ راندی جۆرج، 41مین سوپاسالاری ئەمریکا، لە پۆستەکەی دوورخرایەوە.

بەرپرسێکی ئەمریکی ئاماژەی بەوە کردووە کە پێت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، داوای دەستلەکارکێشانەوەی لە ژەنەڕاڵ جۆرج کردووە، هاوکات ئاژانسی رۆیتەرز و تۆڕی سی بی ئێس بڵاویانکردەوە کە هێگسێت داوای لە جۆرج کردووە "دەستبەجێ" واز لە پۆستەکەی بهێنێت.

دوورخستنەوەی جۆرج نوێترین هەنگاوی هێگسێتە لە چوارچێوەی زنجیرەیەک گۆڕانکاری کە تێیدا زیاتر لە 12 ژەنەڕاڵ و فەرماندەی باڵای سەربازی لە کارەکانیان لاداوە، سەرچاوەیەک بۆ "سی بی ئێس" ئاشکرای کردووە کە هێگسێت دەیەوێت کەسێک لەو پۆستەدا دابنێت کە بتوانێت "دیدگای دۆناڵد ترەمپ و دیدگای وەزیر بۆ سوپا جێبەجێ بکات."

لەو بارەیەوە، بەرپرسێکی باڵای پێنتاگۆن رایگەیاندووە، "ئێمە سوپاسگوزاری خزمەتەکانی ئەوین، بەڵام کاتی ئەوە هاتبوو گۆڕانکاری لە سەرکردایەتی سوپادا بکرێت."

ژەنەڕاڵ جۆرج ئەفسەرێکی پیادەی خاوەن ئەزموونە و بەشداری لە جەنگی کەنداو لە ساڵی 1991 و دواتر لە شەڕەکانی عێراق و ئەفغانستاندا کردووە، ناوبراو پێشتر و لە ساڵانی 2021 بۆ 2022 یاریدەدەری باڵای سەربازیی لوید ئۆستن بووە، جۆرج لە ساڵی 2023 لەلایەن جۆ بایدنەوە بۆ ئەو پۆستە کاندید کرا و بڕیار بوو تا ساڵی 2027 لە ئەرکەکەیدا بەردەوام بێت.

دوای ئەم بڕیارە، بڕیار درا ژەنەڕاڵ کریستۆفەر لانێڤ، کە پێشتر یاریدەدەری سەربازی هێگسێت بووە، بە وەکالەت ئەرکی سوپاسالاری بگرێتە ئەستۆ. لانێڤ پێشتر لە ساڵانی 2022 بۆ 2023 فەرماندەی گشتیی فیرقەی 82ی چەتربازەکان بووە.

پێت هێگسێت لەو کاتەوەی دەستبەکار بووە، چەندین فەرماندەی باڵای لاداوە، لەوانە سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی هێزە چەکدارەکان، فەرماندەی ئۆپراسیۆنە دەریاییەکان، جێگری سوپاسالاری هێزی ئاسمانی و سەرۆکی ئاژانسی هەواڵگری بەرگری.