مەسرور بارزانی: هێرشەکانی سەر هەولێر قبووڵنەکراون و مەترسییەکی گەورەن بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بە توندی سەرکۆنەی هێرشی میلیشیاکان بۆ سەر کونسوڵخانەی ئەمریکا و ناوچە مەدەنییەکانی هەولێر دەکات و داوا لە بەغدا دەکات رێکاری یاسایی بەرانبەر گرووپە چەکدارە لەیاسادەرچووەکان بگرێتە بەر.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، "بە توندی سەرکۆنەی هێرشە قێزەونەکانی میلیشیا تیرۆریستییەکان بۆ سەر کونسوڵخانەی گشتیی ئەمریکا و ناوچە مەدەنییەکان لە هەولێر دەکەم".

مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، "ئەم دەستدرێژییە بەئەنقەستانە مەترسییەکی گەورە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان، عێراق و تەواوی ناوچەکە دروست دەکەن و بە هەموو شێوەیەک قبووڵنەکراون".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە بە راشکاوی داوا لە حکوومەتی فیدراڵی لە بەغدا دەکات رێکاری خێرا، یەکلاکەرەوە و کرداری بەرانبەر ئەو گرووپە چەکدار و میلیشیا لەیاسادەرچووانە بگرێتە بەر.

مەسرور بارزانی، ئەوەشی خستە روو، ئەرکی سەرشانی حکوومەتی فیدراڵییە هەموو رێگەیەک بەکار بهێنێت بۆ پووچەڵکردنەوەی ئەم هێرشە تیرۆریستییانە و راپێچکردنی ئەنجامدەرانیان بۆ بەردەم دادگا.