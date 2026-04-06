نەوتی بەسرە لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە هەناردە دەکرێت

بڕیارە بۆ یەکەمجار نەوتی بەسرە لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی بەندەری جەیهانی تورکیا بکرێت، ئەمەش کۆی هەناردەی نەوت لە کەرکووکەوە بۆ زیاتر لە 330 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا بەرز دەکاتەوە.

سەرچاوەیەک لە کۆمپانیای نەوتی باکوور بە سۆران کامەران، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیارە ئەمڕۆ دووشەممە، 06ـی نیسانی 2026، بۆ یەکەمجار نەوتی بەسرە لە رێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی بەندەری جەیهانی تورکیا بکرێت.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد، سەرجەم ئامادەکارییەکان لە وێستگەکانی پەمپکردنی "کەی وەن" تەواو کراون بۆ وەرگرتنی نەوتی بەسرە. روونیشی کردەوە،، نەوتەکە لە بەسرەوە دەهێنرێتە کەرکووک و دواتر لەگەڵ نەوتی کێڵگەکانی ئەو پارێزگایە تێکەڵ دەکرێت و بە بۆریی هەرێمی کوردستاندا بەرەو بەندەری جەیهان دەنێردرێت.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش دا،، بڕیارە ئەمڕۆ یەکەم کاروان 90 هەزار بەرمیل نەوتی بەسرە بگاتە کەرکووک. گواستنەوەی ئەو بڕە نەوتە لە رێگەی نزیکەی 400 تانکەرەوە ئەنجام دراوە. دوای گەیشتنی، یەکسەر دەخرێتە سەر هێڵی بۆریی هەناردەکردن.

بە گوتەی سەرچاوەکە، بە تێکەڵکردنی نەوتی بەسرە لەگەڵ نەوتی کەرکووک، کۆی گشتیی هەناردەی نەوتی عێراق لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بۆ 330 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا بەرز دەبێتەوە.

ئەم هەنگاوە دوای رێککەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیی عێراق دێت، لە 18ـی ئاداری 2026، لەسەر دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی کەرکووک لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە.