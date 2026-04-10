وەزارەتی ناوخۆ: تیرۆیست و خراپەکاران چاویان بە ئارامی و پێشکەوتنی وڵاتەکەمان هەڵنایەت

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، تیرۆیست و خراپەکاران کە چاویان بە ئارامی و پێشکەوتنی وڵاتەکەمان هەڵنایەت، لە پشێوی نانەوە بەردەوامن و شەوی پێنجشەممە چەند هێرشێکی درۆنیان کردە سەر چەند ناوچەیەکی جیا، بەڵام تێكشکێندران.

وەزارەتی ناوخۆ ئەمڕۆ هەینی 10ی نیسانی 2026، لە بارەی هێرشەکانەوە راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا هاتووە "سەرەڕای ئەوەی هەڵوێستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سەرەتاوە پاڵپشتیکردن لە ئاشتی و سەقامگیریی بووە و بەشێک نەبووە و نابێت لە شەڕ و گرژی و سەرباری راگەیاندنی ئاگربەست لە ناوچەکە، شەوی پێنجشەممە 9ی نیسانی 2026 و لە چەند کاتی جیاوازدا چەند هێرشێکی درۆنی کراونەتە سەر شوێنی جیاواز لە هەرێمی کوردستان و لە ئەنجام تێک شکێندراون و کەوتوون".

هەروەها ئاماهەیداوە "هەرێمی کوردستان و هاووڵاتیان چاوەڕێی ئاسایی بوونەوەی دۆخەکەیان دەکرد، بەڵام بەداخەوە تیرۆیست و خراپەکاران کە چاویان بە ئارامی و پێشکەوتنی وڵاتەکەمان هەڵنایە، لە نانەوەی پشێووی بەردەوامن."

وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لە پشتگیری ئاشتی و ئۆقرەیی دەکاتەوە و داوا لەهەموو لایەک دەکات کە ئەو هێرشانە رابگرن و چیتر سەقامگیری و ئۆقرەیی کوردستان و بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتیان نەکەنە ئامانج.