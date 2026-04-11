بە نێوەندگیریی ئیمارات 350 دیلی جەنگ لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا ئاڵوگۆڕکران
دەوڵەتی ئیمارات سەرکەوتنی هەوڵێکی نوێی نێوەندگیریی لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا راگەیاند، کە لە ئەنجامدا 350 دیلی جەنگی هەردوولا ئاڵوگۆڕکران.
شەممە 11ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات رایگەیاند، پرۆسەی ئاڵوگۆڕی دیلەکانی جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا 175 دیلی لە هەر لایەنێک گرتووەتەوە، بەمەش کۆی گشتی ئەو دیلانەی کە تاوەکوو ئێستا بە نێوەندگیری ئیمارات لە نێوان مۆسکۆ و کیێڤ گۆڕدراونەتەوە، گەیشتە 6 هەزار و 305 دیل.
وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات سوپاسی هەردوو وڵاتی کرد بۆ هاوکارییان و ئاماژەی بەوە کرد، ئەمە 21ـەمین هەوڵی نێوەندگیری وڵاتەکەیانە لەم قەیرانەدا، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ پێگەی ئیمارات وەک نێوەندگیرێکی جێی متمانە بۆ پاڵپشتیکردنی چارەسەرە دیپلۆماسی و مرۆییەکان.
لای خۆیەوە وەزارەتی بەرگریی رووسیا لە بەیاننامەیەکدا پشتڕاستی کردەوە و رایگەیاند، 175 سەربازی وڵاتەکەی لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی ئۆکرانیا گەڕێنراونەتەوە، ئاماژەی بەوەش کرد، لە نێو ئازادکراوەکاندا 7 هاووڵاتی مەدەنی دانیشتووی ناوچەی کورسک هەن کە لەلایەن هێزەکانی ئۆکرانیاوە دەستبەسەر کرابوون.
بەگوێرەی بەیاننامەکە، سەربازە ئازادکراوەکان ئێستا لە وڵاتی بیلاڕووسن و چارەسەری پزیشکی و دەروونی پێویستیان بۆ دەکرێت، پێش ئەوەی رەوانەی رووسیا بکرێنەوە بۆ تەواوکردنی پرۆسەی چارەسەر و شیاندنەوەیان لە بنکە تەندروستییەکانی وەزارەتی بەرگری.
لە لایەکی دیکەوە، سەرچاوە هەواڵییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، پرۆسەی گۆڕینەوەی تەرمی سەربازانیش ئەنجامدراوە، تیایدا رووسیا تەرمی 1000 سەربازی ئۆکرانیی رادەستی کیێڤ کردووەتەوە، لە بەرانبەریشدا تەرمی 41 سەربازی رووسی وەرگرتووەتەوە.
ئەم دەستکەوتە مرۆییە لە کاتێکدایە، ئیمارات پێشتر میوانداری چەندین گەڕی گفتوگۆی سێقۆڵی لە نێوان رووسیا، ئۆکرانیا و ئەمریکا کردووە بە مەبەستی دۆزینەوەی دەرچەیەک بۆ کۆتاییهێنان بە تەنگژەکان.