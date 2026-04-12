کەشناسیی هەرێم: باران بەردەوام دەبێت
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، باران بەردەوام بێت.
کەشناسیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە، 12-4-2026، بە گشتی باران بێت و کەش و هەوا ناسەقامگیر بێت، ئاماژەی بەوەشدا، باران سەرەتا لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنووریەکان و قەزاو ناحیەکان و ئیدارەی زاخۆ و بەشێک لە سنووری پارێزگای دهۆک دەستپێدەکات.
کەشناسیی راشیگەیاند، دواتر کاریگەری ئەم شەپۆلە سنووری پارێزگای هەولێر بە گشتی و ئیدارەی راپەڕین و سنووری پارێزگای سلێمانی و دەشتی شارەزوور و سنووری پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان دەگرێتەوە و پلەکانی گەرماش نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی.
هەولێر: 19 پلەی سیلیزی
پیرمام: 15 پلەی سیلیزی
سۆران: 17 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 18 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 19 پلەی سیلیزی
کەشناسیی هەرێم پێشبینی کەشی سبەى دووشەممە، 13-4-2026 بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئاسمان نیمچە هەور و ناوچە شاخاوییەکان هەوری زیاتر دەبێت، ئەگەری باران بارین لە ناوچەی جیا جیاکانی ناوچە شاخاوییەکان هەیە، هەروەها، پێشبینی ئەگەری نمە بارانی کەم بۆ سەنتەری پارێزگاکان هەیە و پلەکانی گەرماش نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی.
هەولێر: 18 پلەی سیلیزی
پیرمام: 14 پلەی سیلیزی
سۆران: 16 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 9 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 18 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 19 پلەی سیلیزی