ئاکرێ.. زیاتر لە 42 هەزار کەس لە پرۆژەی رووناکی سوودمەند بوون

بەڕێوەبەرایەتیی کارەبای ئاکرێ لە راگەیەنراوێکدا، ئاماژەی بەوە دا، لە سەرەتای ئەم مانگەوە سیستمی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم ناوچەکان کەوتووەتە کار.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، سەنتەری شارۆچکەی ئاکرێ، هەر سێ ناحیەی بجیل، دینارتە و گردەسێن لەگەڵ سەرجەم گوندەکانی سنوورەکە سوودمەند بوون و ژمارەی بەشداربووان گەیشتووەتە زیاتر لە 42205 هاووڵاتی.

ئاماژەی بەوەش کردووە، 180 مۆلیدەی کارەبا لە سنوورەکە لە کار وەستاون، ئەوەش هۆکارێکی گرنگە بۆ پاکبوونەوەی کەشوهەوای ناوچەکە و نەهێشتنی پیسبوونی ژینگە.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بۆ ئاسانکاریی زیاتر بۆ هاووڵاتییان، داشکاندن لە کرێی کارەبادا دەکرێت، بە شێوەیەک بۆ مانگی یەکەم رێژەی 50%، بۆ مانگی دووەم 25% و بۆ مانگی سێیەم رێژەی 15% دەبێت.

لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا، پرۆژەی رووناکی راگەیەنراوە بە مەبەستی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم ناوچەکان.

پرۆژەکە سەرەتا لە چەند گەڕەکێکی شارەکانی هەولێر و سلێمانی دەستی پێ کرد و دواتر بۆ ناوچەکانی دیکە فراوان کرا.

ئامانجی سەرەکیی پرۆژەکە کەمکردنەوەی پشتبەستنە بە مۆلیدەی ئەهلی، رێکخستنەوەی پێدانی کارەبایە لە رێگەی پێوەری زیرەک و پاراستنی ژینگەیە. بڕیارە تا کۆتایی ئەمساڵ هەموو هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان سوودمەند بن لەم خزمەتگوزارییە.