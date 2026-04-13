لە شەممەوە شەپۆلێکی بەهێزی باران ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

شارەزایەکی بواری کەشناسی رایگەیاند، لە سبەی سێشەممەوە هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەریی کەشێکی سەقامگیر و پلەکانی گەرما بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز دەبنەوە، بەڵام لە سەرەتای هەفتەی داهاتووەوە شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین روو لە ناوچەکە دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، شارەزایەکی کەشناسی تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: پێشبینی دەکرێت لە رۆژی سێشەممەوە تاوەکو رۆژی هەینی، کەشوهەوای هەرێمی کوردستان جێگیر بێت و پلەکانی گەرما بە نزیکەی 5 پلەی سیلیزی بەرز دەبنەوە، بەمەش کەشێکی نیمچە گەرم دروست دەبێت و ژینگەیەکی گونجاو بۆ دەشت و دەر دەڕەخسێت، چونکە لەو ماوەیەدا هیچ ئەگەرێکی بارانبارین لە ئارادا نییە.

سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی دوای ئەو شەپۆلە گەرمایە، ئەو شارەزایەی کەشناسی گوتی، "لە رۆژی شەممەی هەفتەی داهاتووەوە، شەپۆلێکی نوێی بارانبارین، بروسکە و تەرزە روو لە هەرێمی کوردستان دەکات."

ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کاریگەریی ئەم شەپۆلە تا شەوی دووشەممە بەردەوام بێت، هەرچەندە تا ئێستا ئاماژە سەرەتاییەکان باس لەوە دەکەن کە شەپۆلەکە بەهێز دەبێت.