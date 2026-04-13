بۆ تۆمارکردنی زیانەکانی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران؛ لیژنەیەکی باڵا لە هەولێر پێکهێنرا

بە فەرمانی پارێزگاری هەولێر و لەسەر راسپاردەی وەزارەتی ناوخۆ، لیژنەیەکی باڵا بۆ خەمڵاندن و تۆمارکردنی زیانە گیانی و ماددییەکانی نێوان گرژییەکانی ئەمریکا و ئێران لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران پێکهێنرا.

بەگوێرەی نووسراوێکی فەرمی کە واژۆی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێری لەسەرە و ئاڕاستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کراوە، ئاماژە بەوە دراوە کە پاڵپشت بە نووسراوی وەزارەتی ناوخۆ ژمارە (9890) لە رێکەوتی 9ـی نیسانی 2026، بڕیاردراوە بە پێکهێنانی لیژنەیەکی تایبەت بە مەبەستی تۆمارکردنی سەرجەم ئەو زیانە گیانی و ماددیانەی کە بەهۆی لێکەوتەکانی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێران لە ناوچەکە دروستبوون.

لیژنەکە لەم ئەندامانە پێکهاتووە:

1. دادوەر بەختیار غەفوور حەمدامین (سەرۆکی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر) – سەرۆکی لیژنە.

2. عەمید ڕەشید سەعید محەمەد (نوێنەری وەزارەتی پێشمەرگە) – ئەندام.

3. د. ڕێزان ئەنوەر حەمدامین (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر) – ئەندام.

4. فەرهاد ئەبوبەکر ئەحمەد (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەولێر) – ئەندام.

5. عەقید عادل ئەحمەد محەمەد (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر) – ئەندام.

6. عەقید عومەر ئیسماعیل کاکل (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر) – ئەندام.

7. یوسف مەحمود عومەر (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی تۆماری خانوووبەرەی هەولێر) – ئەندام.

8. عەقید ئومێد عارف عەبدوڵڵا (نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر) – ئەندام.

9. ناز جەلال سەلیم (بەڕێوەبەری ناوەندی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان) – سکرتێری لیژنە.

ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی ئەم لیژنەیەوە هەوڵ دەدات بە وردی قەبارەی زیانەکان بزانێت بۆ گرتنەبەری رێکاری پێویست.