پەیامی سەرۆک بارزانی بە بۆنەی جەژنی سەری ساڵی ئایینیی ئێزدییەکان

سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی سەری ساڵی ئایینیی ئێزدییەکان، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە ئێزدییەکانی کوردستان و جیهان کرد و، هیوای خواست هەردەم لە خۆشی دابن. هاوکات جەختی لەوە کردەوە، بە هەموو توانایەک پشتیوانی لە داخوازییەکانیان دەکات.

سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی سەری ساڵی ئایینیی ئێزدییەکان، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، "بە بۆنەی جەژنی سەری ساڵی ئایینیی ئێزدییەکان، پیرۆزبایی لە هەموو خوشک برا ئێزدییەکانی کوردستان و جیهان دەکەم و، هیوای بەختەوەری دڵخۆشییان بۆ دەخوازم".

سەرۆک بارزانی دەڵێت: خوشک و برا ئێزدییەکان، بەشێکی رەسەنی گەلی کوردستانن. هاوکات بە بۆنەی ئەم جەژنەوە جەختی لەوە کردەوە، کە هەردەم لەگەڵ ئێش و ئازارەکانی ئێزدییەکان دایە.

گوتیشی: بە هەموو توانایەکەوە پشتیوانی لە داخوازییەکانی ئێزدیییەکان دەکەین و هیوادارم هەردەم لە خۆشی و ئارامیی دابن.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی:

پەیاما سەرۆك بارزانی ب هەلکەفتا جەژنا سەرێ ساڵا ئاینێ ئێزیدیا

ب ناڤێ خودێ یێ مەزن و دلوڤان

ب هەلکەفتا هاتنا جەژنا سەرێ سالا ئۆلا ئێزیدیان، گەرمترین پیرۆزباهیێن خۆ ئاراستەی هەمی خوشك و برایێن ئێزیدی ل كوردستانێ و جیهانێ دكەم و هیڤیا بەختەوەری و کەیفخۆشیێ بۆ وان دخوازم.

خوشك و برایێن ئێزیدی بەشەکێ رەسەنێ گەلێ كوردستانێ نە و دڤێ هەلکەفتێ دا جەختێ دکەم کو دگەل ئێش و ئازارێن وان داینە و ب هەمی شیانان پشتەڤانیا داخوازیێن خوشک و برایێن ئێزیدی دكەم.

هیڤیدارم هەمی جەژن و هەلکەفتێن هەوە ب شادی و ئارامی دەرباز ببن و بمینن د خێر و خۆشیاندا.

مسعود بارزانی

14ی نیسانا 2026