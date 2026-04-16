سێ گۆڕی بەکۆمەڵ هەڵدرانەوە و رووفاتی پێشمەرگە و ئافرەت و منداڵیان تێدایە

دوای گەڕانێکی وردی تیمەکانی پزیشکی دادی، سێ گۆڕی بەکۆمەڵ لە دەوروبەری مووسڵ دۆزرانەوە. بەڵگە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە قوربانییەکان پێشمەرگە و هاووڵاتیی مەدەنی و کوردانی ئێزدی بن، کە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە کۆمەڵکوژ کراون.

تیمەکانی هەڵدانەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان لە سنووری پارێزگای نەینەوا، دەستیان بە دەرهێنانی رووفاتی ئەو کەسانە کردووە کە لە کاتی شەڕی داعشدا شەهید کراون.

رۆژی 16ی نیسانی 2026، د.یاسین کەریم، بەڕێوەبەری گشتیی پەیمانگای پزیشکیی دادوەریی هەرێمی کوردستان، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەت بۆ کوردستان24 گوتی: "لە دوای ساڵی 2015ـەوە بەدوای ئەم شوێنانەدا دەگەڕێین. بەپێی ئەو زانیاری و شاهیدانەی لەبەردەستمانن، لێرە سێ گۆڕی بەکۆمەڵ هەن؛ دوو گۆڕیان هی پێشمەرگە و هاووڵاتیی مەدەنین، گۆڕی سێیەمیش کە لە بەشی سەرەوەی ئەوانی دیکەیە، رووفاتی ئافرەت و منداڵی تێدایە."

یاسین کەریم جەختی لەوە کردەوە کە بەپێی جلوبەرگەکان، بەتایبەت بوونی "جامانەی سوور" و "قەمسەڵەی عەسکەری"، دڵنیان کە ژمارەیەک لەو رووفاتانە پێشمەرگەن. پێشبینی دەکرێت لەو شوێنەدا رووفاتی 10 بۆ 15 پێشمەرگە هەبێت کە پێشتر شوێنبزر بوون.

دکتۆر یاسین لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە شێوازی کۆمەڵکوژکردنی قوربانییەکان کرد و گوتی: "هەموو قوربانییەکان چاویان بەستراوەتەوە و دەستیان لە پشتەوە کۆت کراوە، پاشان بە فیشەکی دەمانچە یان کڵاشینکۆف لە سەریان دراوە؛ هەندێکیان لە پشتەوە و هەندێکیان لە پێشەوە فیشەکیان پێوە نراوە."

سەبارەت بە ناسینەوەی ناسنامەی قوربانییەکان، دکتۆر یاسین رایگەیاند کە رێکارەکان بە هەماهەنگی لە نێوان پزیشکی دادی بەغدا و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچن. تا ئێستا نموونەی خوێن (DNA) لە 150 خێزانی پێشمەرگە وەرگیراوە بۆ ئەوەی دوای دەرهێنانی رووفاتەکان، پشکنینەکان هاوتا بکرێن و بە فەرمی ناسنامەکانیان رابگەیەنرێت.

تیمەکانی پزیشکی دادی ئێستا سەرقاڵی کۆکردنەوەی پارچە و رووفاتەکانن بۆ ئەوەی رەوانەی تاقیگە بکرێن، ئەمەش وەک هەوڵێک بۆ کۆتاییهێنان بە چاوەڕوانیی چەندین ساڵەی کەسوکاری ئەو پێشمەرگانەی لە شەڕی دژی داعشدا بێسەروشوێن بوون.