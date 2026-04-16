دانیشتنی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ کاتژمێر حەوت و نیو دواخرا

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پاریزگای کەرکووک جارێکی دیکە بۆ کاتژمێر حەوت و نیوی ئێوارە دواخرا.

پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، بڕیار وابوو کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگاری شارەکە بەڕێوەبچێت، بەڵام بەهۆی تەواونەبوونی رێژەیی یاسایی کۆبوونەوەکە بۆ کاتژمێر شەشی ئێوارە دواخرا.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، جارێکی نەتوانرا ئەو پرسە یەکلایی بکرێتەوە و کۆبوونەکە بۆ کاتژمێر حەوت و نیوی ئێوارە دواخرا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ پێنجشەممە، سەرۆکی ئەنجوومەن لەگەڵ شەش ئەندامی دیکە چوونە ناو هۆڵی کۆبوونەوە، بەڵام نەتوانرا رێژەیی یاسایی ئەندامان تەواو بکرێت و سەرۆکی ئەنجوومەن بڕیاری دواخستنی داوە.

بۆ ئەوەی رێژەیی یاسایی تەواو بکرێت، پێویستە نۆ ئەندام بەشداری لە کۆبوونەوەکە بکەن.

لەگەڵ رووداوەكانی 16ـی ئۆكتۆبەر، حەیدەر عەبادی سەرۆكوەزیرانی ئەوكات راكان جبووری ئەوكات جێگری پارێزگار بوو بۆ كاروباری هونەری كردی بە پارێزگار بەوەكالەت تا 2024 بەردەوام بوو، لە 2024 لەهۆتێل رەشید لەبەغدا رێككەوتنێك لەنێوان یەكێتی و عەرەب و بزوتنەوەی بابلیۆن كرا، ئەندامانی ئەنجوومەنەكە لەوێ كۆبوونەوە، دواتر رێبوار تەها بەدەنگی نۆ ئەندام لەكۆی 16ـی ئەندام كرایە پارێزگار، یەكێتی پێنج ئەندام، عەرەب سێ ئەندام، كریستیان یەک ئەندام.

هەردوو فراکسیۆنی پارتی و یەکێتیی بەشداریان لە کۆبوونەوە ئەنجوومەن نەکردووە، بەپێی زانیاریەکانی کوردستان24، ئەو ئەندامانە بەشداربوون لە کۆبوونەوەکە.

کوتلەی عەرەبی

رەعەد ساڵح جبوری

زاهر عاسی

روئا جبوری

ئەحمەد حەمدانی

محەمەد حافز - سەرۆکی ئەنجومەن

کوتلەی تورکمانی

سەوسەن جەدوع

ئەحمەد رەمزی.