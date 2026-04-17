چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دەستنیشانکردنی کاندیدێکی نوێی پۆستی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە

گوتەبێژی فراکسیۆنی ئاودەانکردنەوە و گەشەپێدان لەپەرلەمانی عێراق رایگەیاند، سبەی شەممە، چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دیارییکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 17ـی نیسانی 2026، فیراس مەسلماوی، گوتەبێژی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی راگەیاند: "دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق، سبەی شەممە، 18ـی نیسان، چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە کۆدەبێتەوە، ئاماژەی بەوەشدا، کۆبوونەوەکە بۆ دەستنیشانکردنی کاندیدێکی نوێ دەبێت بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران."

ئەو پەرلەمانتارە باسی لەوەشکرد، ئێستا لەبەردەم ئاڵنگاریی پابەندبوون بەو وادەیەی دەستوورین کە لەدوای هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆمارەوە دیاریکراوە، دەشڵێت، ئامانجی کۆبوونەوەکە چەسپاندنی کۆدەنگی نیشتمانی و کۆتاییهێنان بە بنبەستی سیاسییە.

فیراس مەسلماوی ئاشکراشی کرد، "فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان هەوڵ دەدات ئەم کۆبوونەوەیە ببێتە خاڵی دەستپێک بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی خزمەتگوزاریی نیشتمانی کە خواستەکانی گەلی عێراق بەدیبهێنێت."

پێشتر چوارچێوەی هەماهەنگی نووری مالیکی وەک کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دەستنیشانکرد، بەڵام ئەمریکا بەدووبارەبوونەوەی وەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆکوەزیران لەلایەن مالیکییەوە رازی نەبوو و رێگریی لێ کرد، بەوهۆیەوە نەتوانرا پڕۆسەکە تێپەڕێندرێت و ناچار بوون هەوڵی دانانی کاندیدێکی دیکە بدەن.