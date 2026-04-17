کێپلەر: سێ کەشتیی نەوتهەڵگری ئێرانی گەرووی هورمزیان بڕی

بۆ یەكەمجار لە دوای دەستپێكردنی گەمارۆ دەریاییەكانی ئەمریكا بۆ سەر بەندەرەكانی كۆماری ئیسلامی، 3 تانكەری نەوتی ئێران كە 5 ملیۆن بەرمیل نەوتیان هەڵگرتبوو، گەرووی هورمزیان بڕی و بەرەو بازاڕەكانی جیهان بەڕێكەوتن. ئەم هەواڵە لە لایەن كۆمپانیای "كێپلەر" بۆ داتا دەریاییەكان پشتڕاستكراوەتەوە.

هەینی 17ی نیسانی 2026، کۆمپانیای "كێپلەر" کە تایبەتە بە چاودێریکردنی جوڵەی دەریایی، پشڕاستی کردەوە کە رۆژی چوارشەممە هەر سێ کەشتی نەوتهەڵگری "دیپ سی"، "سۆنیا 1" و "دیۆنا" كە هەرسێكیان لە لیستی سزادراوانی ئەمریكادان، لە دوورگەی خارگی ئێرانەوە بەڕێكەوتوون و بە سەلامەتی لە گەرووی هورمز تێپەڕیون. ئەمە یەكەمین هەنگاوی لەو شێوەیەی ئێرانە لەوكاتەوەی واشنتن گەمارۆكانی بۆ سەر هەناردەی نەوتی ئەو وڵاتە توندتر كردووەتەوە.

ئەم راگەیەندراوەی کۆمپانیاکە لە کاتێکدایە، رۆژی چوارشەممە ئاژانسی هەواڵی "فارس"ی ئێرانی بڵاویكردەوە كە کەشتیی سێیەم بە ناوی "ئالیشیا" توانیویەتی بە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتەوە گەمارۆكە بشكێنێت و بەناو ئاوە نێودەوڵەتییەكاندا تێپەڕێت. بەڵام داتاكانی گرووپی بۆرسەی لەندەن و كۆمپانیای "كێپلەر" وێنەیەكی جیاواز پێشان دەدەن؛ بەپێی ئەو داتایانە، کەشتیی "ئالیشیا" بە بەتاڵی و بەبێ بار چووەتە ناو كەنداو بۆ ئەوەی لە عێراق نەوت بار بكات، نەك ئەوەی نەوتی ئێرانی هەناردە كردبێت.

هاوكات لەگەڵ ئەم هەوڵانەی ئێران، ئاژانسی رۆیتەرز ئاماژەی بەوە كردووە كە کەشتی "ریچ ستاری" كە خاوەندارێتییەكەی بۆ كۆمپانیایەكی چینی دەگەڕێتەوە و لە ژێر سزای ئەمریكادایە، نەیتوانیوە گەمارۆكە بشكێنێت. ئەو کەشتییە دوای ئەوەی رۆژی سێشەممە هەوڵی دەرچوونی دابوو، رۆژی چوارشەممە ناچار بووە بگەڕێتەوە ناو گەرووی هورمز.

ئەم جموجۆڵە نوێیانەی ئێران لە كاتێكدایە كە واشنتن چاودێرییەكی وردی هاتوچۆی کەشتییەکان دەكات، بەڵام تێپەڕبوونی ئەو سێ کەشتییە نیشانەیەكی نوێی ململانێی وزەیە لە ناوچەكەدا.