مەزهەر محەمەد بۆ کوردستان24: کرانەوەی گەرووی هورمز عێراق لە قەیرانی نەختینەیی رزگار دەکات

دکتۆر مەزهەر محەمەد، راوێژکاری ئابووری سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، کرانەوەی گەرووی هورمز دەبێتە رزگارکەری عێراق لەو قەیرانە نەختینەییەی رووىەڕووی وڵاتەکەمان بوەتەوە، هاوکات دەبێتە هۆکاری چاسەربوونی بەشێکی گرنگ لە کێشە داراییەکانی عێراق.

هەینی 17ـی نیسانی 2026، دکتۆر مەزهەر محەمەد، راوێژکاری ئابووری سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، دارایی گشتی عێراق بەهۆی لێکەوتەکانی تەنگژەی گەرووی هورمزەوە رووبەڕووی تاقیکردنەوەیەکی راستەقینە ببووەوە، بە جۆرێک داهاتی مانگی ئادار بۆ نزیکەی 4 تریلیۆن دینار دابەزیبوو، لە کاتێکدا تەنها بۆ خەرجییەکانی مووچە و خانەنشینی و چاودێری کۆمەڵایەتی مانگانە پێویستمان بە 8 تریلیۆن دینارە.

ئاماژەی بەوەشکرد، کرانەوەی گەرووی هورمز دەبێتە رزگارکەری عێراق لەو قەیرانە نەختینەییەی رووىەڕووی وڵاتەکەمان بوەتەوە، هەروەها بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەم کورتهێنانە، سیاسەتی دارایی عێراق لەبەردەم دوو بژاردەی سەرەکیدا بوو، یەکەمیان پەنابردن بۆ قەرزی ناوخۆیی و دەرکردنی سەنەدی دارایی کورتخایەن، دووەمیشیان پەنابردن بۆ قەرزی دەرەکی لە دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان بۆ پاڵپشتیکردنی یەدەگی دراوی بیانی و جێگیرکردنی نرخی دینار.

دکتۆر مەزهەر محەمەد گوتیشی: "راگەیاندنی کردنەوەی گەرووی هورمز لە ئەمڕۆدا وەک ئاماژەیەکی ئاشتی، واتای ئەوەیە کە بژاردەکانی قەرزکردن بۆ نزمترین ئاست دادەبەزن، چونکە هەناردەی نەوتی عێراق لە رێگەی گەرووەکەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئاستی ئاسایی خۆی کە 3.4 ملیۆن بەرمیلە لە رۆژێکدا".

لە کۆتاییدا راوێژکاری ئابووری سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی کردەوە، ئەم قەیرانە نیشانی دا کە پشتبەستنی تەواوەتی بە داهاتی نەوت مەترسیدارە و پێویستە لە داهاتوودا ئامرازی دارایی و ئابووریی جێگیرتر فەراهەم بکرێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر قەیرانێکی دەرەکی کتوپڕ.