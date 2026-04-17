پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە؛ کەشناسی هۆشداری لە بارانی بەهاری و تەرزە دەدات

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ بارودۆخی کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایگەیاند: کە شەپۆلێکی بارانبارینی بەهاری کە هەورە تریشقە و تەرزەی لەگەڵدا دەبێت، زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما.

هەینی، 17ـی نیسانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان لە راپۆرتی فەرمی خۆیدا بۆ کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو، ئاماژە بە گۆڕانکاریی لە بارودۆخی بەرگەهەوای ناوچەکە دەکات.

بە پێی پێشبینییەکان، ئاسمانی هەرێم بە گشتی دەبێتە هەوری تەواو و لە بەیانییەوە بارانبارین بە شێوەیەکی لاواز لە ناوچەکانی رۆژئاواوە دەست پێدەکات.

راپۆرتەکە ئاماژەی بەوە کردووە، کە لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆ و ئێوارەی سبەینێدا، بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە و ئاستەکەی دەبێتە مامناوەند. لە هەندێک ناوچەدا بارانەکە بە شێوەی لێزمە باران و هەورە تریشقە دەبێت، هاوکات پێشبینی تاوە بارانی بەهاری، گەواڵە باران و تەرزە باران لە زۆرینەی ناوچەکان دەکرێت.

پێشبینی دەکرێت پلەکانی گەرما لە کاتەکانی پێش نیوەڕۆدا جێگیر بن، بەڵام لە دوای نیوەڕۆوە نزمبوونەوەیەک بە بڕی (2 - 4) پلەی سیلیزی تۆمار دەکرێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بەم شێوەیەیە:

هەولێر: 22 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 24 پلەی سیلیزی

دهۆک: 20 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 26 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 25 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 21 پلەی سیلیزی

سۆران: 21 پلەی سیلیزی

پیرمام: 19 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 25 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 15 پلەی سیلیزی