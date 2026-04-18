پارتی: پاراستنی مافەکانی گەلی کوردستان لە سەرووی هەموو بەرژەوەندییەکانەوەیە

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، بە فەرمی بڕیاری بایکۆتکردنی کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی تا کاتێکی نادیار راگەیاند. ئەم هەڵوێستەی فراکسیۆنەکە دوای ئەوە دێت کە لایەنە سیاسییەکانی بەغدا بە پێشێلکردنی دەستوور، یاسا و پشتگوێخستنی بنەما سەرەکییەکانی (هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان) تۆمەتبار دەکرێن، کە پایە بنەڕەتییەکانی عێراقی نوێن.

شەممە، 18ـی نیسانی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا، هەڵوێستی کۆتایی خۆی بەرامبەر بە دۆخی ئێستای پەرلەمان راگەیاند و بڕیاری دا بە شێوەیەکی کراوە و تا کاتێکی نادیار، بایکۆتی سەرجەم کۆبوونەوەکانی پەرلەمان بکات.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم بڕیارە وەک ناڕەزایەتییەک دەردەبڕدرێت بەرامبەر بەو "پێشێلکارییە دەستووری و یاساییانەی" کە لە نێو پەرلەماندا روودەدەن.

فراکسیۆنی پارتی ئاماژەی بەوە کردووە، کە بنەما سەرەکییەکانی پڕۆسەی سیاسی لە عێراق، کە لەسەر بنەمای (هاوبەشیی راستەقینە، هاوسەنگی لە دەسەڵات و سازانی نیشتمانی) بونیاد نراون، بە ئاشکرا پشتگوێ خراون.

فراکسیۆنی پارتی روونی کردووەتەوە، کە بڕیاری بایکۆتکردنەکە لەسەر بنەمای "رێنمایی و ڕاسپاردەی سەرکردایەتیی پارتی" بووە، ئەمەش وەک کاردانەوەیەک بەرامبەر بەو هەوڵانەی کە دەیانەوێت شەرعییەتی پڕۆسەی سیاسی لە وڵاتدا بشێوێنن.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، فراکسیۆنی پارتی دووپاتی دەکاتەوە، کە "پاراستنی مافە دەستوورییەکانی گەلی کوردستان" هێڵی سوورە و لە سەرووی هەموو بەرژەوەندییە سیاسییەکانەوەیە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، 11ـی نیسانی 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دابوو، کە بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخەکە و راوێژکردن لەسەر هەنگاوەکانی داهاتوو، پارتی بڕیاری داوە هەردوو فراکسیۆنی خۆی لە پەرلەمان و حکوومەتی فیدراڵی عێراق بانگهێشت بکاتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.