ئیسماعیل قائانی و تۆم بەڕاک بۆ پرسی سەرۆکوەزیران گەیشتنە بەغدا

ململانێی لایەنە پێکهێنەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق گەیشتە ئاستێکی مەترسیدار و واشنتن و تاران راستەوخۆ دەستوەردان دەکەن. بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوەی ئیسماعیل قائانی، تۆم بەڕاک وەک نوێنەری ئەمریکا گەیشتووەتە بەغدا.

شەممە 18ـی نیسانی 2026، عەبدولڕەحمان جەزائیری، سەرکردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، بە کوردستان24ی راگەیاند: ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودس بە سەرۆکایەتیی شاندێکی ئێرانی گەیشتە بەغدا، ئامانجی سەردانەکەیان چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوماڵی شیعەیە و یەکلاکردنەوەی پرسی کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، فەرماندەی فەیلەقی قودس، سێ بۆ چوار کۆبوونەوەی دوو قۆڵی لەگەڵ چەند لایەنێکی چوارچێوەی هەماهەنگی ئەنجامداوە.

سەرچاوەیەکش لە چوارچێوەی هەماهەنگیی بە کوردستان24ی راگەیاند، تۆم بەڕاک دوای رۆیشتنەوەی شاندی ئێرانی گەیشتووتە بەغدا، کۆبوونەوە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان لەسەر پرسی کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دەکات.

سەرچاوەکە دەشڵێت: هەفتەی رابردوو ئەمریکا ڤیتۆی خۆی لەسەر محەممەد شیاع سوودانی بۆ کاندیدبوون بۆ ئەو پۆستە بە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیی گەیاندووە.

چوارچێوەی هەماهەنگیی لەبارەی کاندیدی سەرۆکوەزیران لە ناکۆکی قووڵدان، بەسەر بەرەی نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی دابەشبووە، مالیکی هەوڵ بۆ کاندیدکردنی باسم بەدری دەدات لەبری خۆی و هەشت سەرکردەی چوارچێوەی لەگەڵە لەکۆی 12 سەرکردە، سوودانیش هەریەک لە عەممار حەکیم و قەیس خەزعەلی و حەیدەر عەبادی لەگەڵە.