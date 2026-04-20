بانکی ناوەندیی عێراق هەواڵی بڕینی نەختینە لەلایەن ئەمریکاوە رەتدەکاتەوە

لە کاتێکدا بانکی ناوەندیی عێراق هەوڵی هێورکردنەوەی بازاڕ و رەتکردنەوەی راگرتنی دۆلار دەدات، واشنتن بە سەپاندنی سزای نوێ و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشداریی ئەمنی بۆ پلەی 4، پەیامێکی توند ئاراستەی بەغدا دەکات.

دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، بانکی ناوەندیی عێراق (CBI) لە راگەیەندراوێکدا، ئەو راپۆرتانەی رەت کردەوە باس لەوە دەکەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ناردنی دۆلاری نەختینەی بۆ بەغدا راگرتبێت. ئەم کاردانەوەیەی بانکی ناوەندی دوای ئەوە هات کە کەناڵی "ئەلحەدەس" بڵاوی کردەوە، واشنتن بەهۆی هەبوونی میلیشیاکان لە ناو دەسەڵاتدا، تەواوی گواستنەوەی دراو و هەماهەنگییە ئەمنییە فەرمییەکانی لەگەڵ عێراق سڕ کردووە.

بانکی ناوەندی جەختی کردەوە لێشاوکردنی دۆلار لە بانکی یەدەگی فیدراڵی نیویۆرکەوە بۆ بەغدا بەردەوامە، بەڵام سەرەڕای ئەم دڵنیاییە، نرخی دینار لە بازاڕەکاندا تووشی شڵەژان بووە.

ئەم قەیرانە داراییە لە کاتێکدایە کە رۆژی هەینی رابردوو، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، سزای توندی بەسەر حەوت فەرماندەی باڵای میلیشیاکانی نزیک لە ئێراندا سەپاند لەوانە فەرماندەکانی کەتائیبی حزبوڵڵا، نوجەبا و عەسائیب ئەهلیحەق.

واشنتن بە راشکاوی پەیامی داوەتە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کە بەردەوامیی پاڵپشتییە دارایی و دۆلارییەکان بەندە بە دوورخستنەوەی کەسایەتییە میلیشیاکان لە حکوومەت، بەتایبەت ناڕەزایی توندیان بەرانبەر هەڵبژاردنی عەدنان فەیحان وەک جێگری سەرۆکی پەرلەمان دەربڕیوە.

هاوکات لەگەڵ فشاری ئابووری، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ئاستی هۆشداریی ئەمنیی بۆ پلەی 4 بەرزکردەوە. لە بەیاننامەی باڵیۆزخانەکەدا هاتووە: "گرووپە لە یاسا دەرچووەکان سەر بە ئێران بەردەوامن لە داڕشتنی پلانی هێرش بۆ سەر هاووڵاتییان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە سەرانسەری عێراق، لەوانەش هەرێمی کوردستان."

ئەمریکا هۆشداری داوە کە سەرەڕای کردنەوەی ئاسمانی عێراق، هێشتا مەترسیی مووشەک و درۆنەکان لە ئارادایە و هەندێک لایەن لە نێو حکوومەتی عێراقدا پەنای سیاسی و دارایی بۆ ئەم گرووپە چەکدارانە دابین دەکەن.

شارەزایانی ئابووری پێیان وایە واشنتن بژاردەی بڕینی دۆلار بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی بەغدا ناچار بکات میلیشیاکان چەک بکات. بەو پێیەی داهاتی نەوتی عێراق لە بانکی نیویۆرک دادەنرێت، ئەمریکا کۆنترۆڵی تەواوەتی بەسەر لێشاوی نەختینەی عێراقدا هەیە. هەر جۆرە پەکخستنێکی ئەم لێشاوە، دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی بێپێشینەی نرخی خۆراک و سووتەمەنی لە ناوخۆی عێراقدا.

بەغدا ئێستا لە نێوان دوو بەرداشدایە؛ لە لایەک دەیەوێت رەزامەندی وەزارەتی دارایی ئەمریکا بەدەستبهێنێت بۆ پاراستنی بەهای دینار، و لە لایەکی تریشەوە رووبەڕووی فشاری گرووپە چەکدارەکان دەبێتەوە کە ئامادە نین دەستبەرداری پێگە سیاسی و سەربازییەکانیان بن.