دوای 13 ساڵ لە داخستنی دەروازەی سنووریی رەبیعە کرایەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، عێراق بە فەرمی دەروازەی سنووریی رەبیعەی لەگەڵ سووریا کردەوە، کە زیاتر لە 13 ساڵ بوو بەهۆی بارودۆخی ئەمنی و سەرهەڵدانی داعشەوە بەڕووی جوڵەی بازرگانیدا داخرابوو.

عومەر وائیلی، سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەبەردەم دەروازەی ڕەبیعە لە پارێزگای نەینەوا (کە لە دیوی سووریا بە دەروازەی یەعڕوبیە دەناسرێت) رایگەیاند: "دوای نزیکەی 13 ساڵ لە داخرانی، ئەمڕۆ بە فەرمی دەروازەکە کرایەوە."

عێراق و سووریا خاوەنی سنوورێکی هاوبەشن کە درێژییەکەی زیاتر لە 600 کیلۆمەترە و سێ دەروازەی سەرەکی (قائیم، وەلید و ڕەبیعە) کۆیان دەکاتەوە. بە کردنەوەی دەروازەی رەبیعە، سەرجەم دەروازە سنوورییەکانی نێوان هەردوو وڵات کراوەن.

حکومەتی عێراق وەک دەروازەیەکی ستراتیژی سەیری رەبیعە دەکات، چونکە عێراق بە سووریا و تورکیاوە دەبەستێتەوە و بەشێکی گرنگە لە پڕۆژەی "ڕێگەی گەشەپێدان". ئەو پڕۆژە ستراتیژییەی کە بە درێژایی 1200 کیلۆمەتر هێڵی ئاسن و ڕێگەی خێرا لەخۆدەگرێت بۆ بەستنەوەی وڵاتانی کەنداو لە باشوورەوە بە تورکیا لە باکوور.

لەمبارەیەوە محەممەد هەریس، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا رایگەیاند، کردنەوەی دەروازەکە دەبێتە هۆی هاندانی جوڵەی بازرگانی، هاتووچۆی هاووڵاتییان، ڕاکێشانی وەبەرهێنان و زیادکردنی داهاتە گشتییەکان.

دەروازەی رەبیعە لە ساڵی 2014 و دوای سەرهەڵدانی رێکخراوی داعش و کۆنترۆڵکردنی ناوچە سنوورەکانی عێراق و سووریا داخرابوو. هەرچەندە لە ساڵی 2017 لە عێراق و 2019 لە سووریا داعش تێکشکێنرا، بەڵام دەروازەکە تەنها بۆ کاری مرۆیی و تێپەڕبوونی هاوکارییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بەکاردەهێنرا.