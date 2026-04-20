ئەکسیۆس: واشنتن رۆژی پێنجشەممە میوانداریی گەڕی دووەمی دانوستانەکانی ئیسرائیل و لوبنان دەکات

واشنتن ئامادەکاری دەکات رۆژی پێنجشەممە میوانداریی لووتکەیەکی نوێی دیپلۆماسی لە نێوان ئیسرائیل و لوبنان بکات. ئەم هەوڵە وەک بەشێک لە پلانە فراوانەکەی ئەمریکا دەبینرێت بۆ کوژاندنەوەی ئاگری شەڕ لە ناوچەکەدا، هاوکات لەگەڵ ئەو دانوستانە چارەنووسسازانەی کە بڕیارە لەگەڵ ئێران لە ئیسلامئاباد ئەنجام بدرێن.

دووشەممە 20ـی نیسانی 2026، ماڵپەڕی ئەکسیۆس لە زاری بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە بڵاوی کردەوە، کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا رۆژی پێنجشەممە، میوانداریی گەڕی دووەمی دانوستانەکانی نێوان ئیسرائیل و لوبنان لەسەر ئاستی باڵیۆزان دەکات.

ئەم خولەی دانوستانەکان لە بارەگای وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە واشنتن بەڕێوە دەچێت. بەرپرسە ئەمریکییەکە ئاماژەی بەوە کردووە ئیدارەی ترەمپ پێشوازی لەو پەیوەندییە بەرهەمدارانە دەکات کە لە 14ی نیسانی رابردوو لە نێوان هەردوولادا دەستی پێکردووە.

بەپێی زانیارییەکانی ئەکسیۆس، ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە رۆڵی خۆی بۆ ئاسانکاری و رێکخستنی دانوستانی راستەوخۆ لە نێوان هەردوو حکوومەتی ئیسرائیل و لوبناندا. ئامانجی ئەم کۆبوونەوانە گەیشتنە بە رێککەوتنێکی سیاسی و ئەمنیی هەمیشەیی کە نییەتی باشی هەردوولای تێدا رەنگ بداتەوە.

ئەم بڕیارە دوای زنجیرەیەک پەیامی دۆناڵد ترەمپ دێت تێیدا ئیسرائیلی قەدەغە کرد چیتر بۆردوومانی لوبنان بکات و داوای کردبوو کە دەبێت ئەم ململانێیە بە رێگەی سیاسی کۆتایی بێت.

لە کاتێکدا جیهان چاوەڕێی دانوستانەکانی پاکستان دەکات لە نێوان ئەمریکا و ئێران، واشنتن بەرەیەکی دیکەی دیپلۆماسی لە نێو خاکی خۆی دەکاتەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان تەلئەڤیڤ و بەیرووت، ئەمەش نیشانەی هەوڵێکی گشتگیرە بۆ دامرکاندنەوەی تەواوی شەڕەکانی ناوچەکە پێش کۆتاییهاتنی مانگی نیسان.