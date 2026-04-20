عەباس عامری ئەمینداری گشتیی چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ی گوت "راگەیاندنی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران بۆ چوارشەممە دواخرا".

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، بەهۆی ناکۆکی لەسەر دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکانی کابینیە نوێی حکوومەتی عێراق، چوارچێوەی هەماهەنگی لە دوو رۆژی داهاتوودا لە کۆبوونەوەکانی بەردەوام دەبێت و چوارشەممە، کاندیدی فەرمیان بۆ پستی سەرۆکوەزیران رادەگەیەنن.

عەباس عامری دوای کۆتایی هاتنی کۆبوونەوەکەی ئەمشەوی چوارچێوەی هەماهەنگی گوتیشی: کۆبوونەوەکە زۆر باش بوو، لەیەک تێکگەیشتنی باش هەبوو، هەموو بیروبۆچوونەکان گفتوگۆیان لەبارەوە کرا، بەڵام گفتوگۆکان پێویستی بەکاتی زیاتر هەبوو، بۆیە هەموو لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیاریاندا تاوەکوو چوارشەممە کۆبوونەوەکە دوا بخرێت، لەگەڵ ئەمەشدا سبەی سێشەممەش، گفتوگۆکان بەردەوام دەبن.

هەروەها گەشتبینی خۆی راگەیاند، کە چوارشەممە، پرسی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی داهاتووی عێراق را دەگەیەنن.

دوای مشتومڕێکی زۆری نێوان هێز و لایەنە شیعەکان بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدی هاوبەشیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی داهاتووی عێراق، دواجار ئەمشەم سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە ماڵی عەمار حەکیم سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی لە بەغدا کۆبوونەوە و بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، بە زۆرینەی دەنگ، باسم بەدری بە کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دیاری کراوە.