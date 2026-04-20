کشتوکاڵی هەولێر جوتیاران ئاگادار دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر ئاگاداری جوتیاران دەکاتەوە قۆناغەکانی دیکەی شایستەیە داراییەکانی جوتیاران دابەش دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: جوتیارانی سنوری پارێزگای هەولێر ئاگادار دەکەینەوە لە رۆژانی داهاتوودا قۆناغێکی تری شایستە داراییەکانی بە سەر جوتیاران دابەش دەکرێت لە هەفتەی داهاتوودا سەردانی بەڕێوەبەرایەتی سایلۆی هەولێر بکەن.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاماژەی بەوە دا، قۆناغەکانی پێدانی شایستە داراییەکانی جوتیاران لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە زۆر بە سیستی دابەش دەکرێت بە بەردەوام بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر لە رێگەی نوێنەرانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و نۆێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت کراوە تا فشار بخرێتە سەر وزارەتی بازرگانی عێراق بۆ ئەوەی زوتر شایستە داراییەکانی جوتیاران خەرج بکرێت.

هاوکات ئەمڕۆ دووشەممە، سەروەر کەمال هاواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، رایگەیاند، ئەم بڕە پارەیە وەک "قۆناغی چوارەم"ی شایستە داراییەکانی جووتیاران بۆ ساڵی 2025 هەژمار دەکرێت.

بەپێی زانیارییەکانی بریکاری وەزارەتی بازرگانی، دابەشبوونی پارەکە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا بەم شێوەیە دەبێت:

پارێزگای سلێمانی: 3 ملیار و 498 ملیۆن دینار.

پارێزگای هەولێر: 2 ملیار و 842 ملیۆن دینار.

پارێزگای دهۆک: 2 ملیار و 605 ملیۆن دینار.