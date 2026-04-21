سەفین دزەیی بۆ کوردستان24: هەڵوێستی حکوومەتی هەرێم دەگەیێنینە یەکێتی ئەوروپا
بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، تەوەری کۆبوونەوەکانمان لەگەڵ کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەوروپا ئەو هێرشانەیە کە ماوەی رابردوو کرانە سەر هەرێمی کوردستان.
ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی نیسانی 2026، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەردەم پەرلەمانی یەکێتیی ئەوروپا بە کوردستان24ـی راگەیاند: لەگەڵ کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەوروپا کۆدەبینەوە بۆ ئەوەی هەموولایەک ئاگاداربن هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو شەڕ و ئاڵۆزییانەی لەناوچەکە دا هەن، هەروەها بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاگاداری رووداوەکان بن.
گرفتەکانی نێوان هەولێر و بەغدا تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکان دەبێت، چونکە لەدوای ساڵی 2003وە، وڵاتانی ئەوروپا رۆلێکی بەرچاویان هەبوو لە دووبارە بنیاتنانەوەی عێراق، بۆیە داواکاری سەرەکی هەرێمی کوردستانیش ئەوەیە بتوانن رۆلیان هەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەکان.
ئاماژەی بەوەشدا، لە ماوی رابردوو بەهۆی ئەو هێرشانەی کراونە سەر هەرێمی کوردستان، بەشی زۆری وڵاتانی ئەوروپا سەرکۆنەی ئەو هێرشانەیان کردووە کە کراونەتە سەر هەرێم.