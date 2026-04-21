چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە
نووسینگەی ڕاگەیاندنی ئەمینداری گشتیی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرای دەکات، کە بڕیارە سبەی چوارشەممە لایەنەکانی نێو چوارچێوەکە کۆبوونەوەیەکی تایبەت بۆ یەکلاییکردنەوەی ناوی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران و پرسی دابەشکردنی پۆستە وزارییەکان ئەنجام بدەن.
نووسینگەی راگەیاندی عەباس عامری، ئەمینداری گشتی چوارچێوەی هەماهەنگی، بە کوردستان24ـی راگەیاند: بڕیارە سبەی چوارشەممە 22ـی نیسانی 2026، لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی گرنگ و چارەنووسساز ئەنجام بدەن.
بە پێی زانیارییەکان، ئامانجی سەرەکیی کۆبوونەوەکە گەیشتنە بە رێککەوتنی کۆتایی لەبارەی ناوی کاندیدی پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق.
نووسینگەی راگەیاندنی عەباس عامری، ئەمینداری گشتیی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژەی بەوە کرد، کە کۆبوونەوەکە لە نووسینگەی هومام حەمودی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی بەڕێوە دەچێت.
هەر بەپێی زانیارییەکانی نووسینگەی راگەیاندنی ئەمینداری گشتی، جیا لە دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکوەزیران، پرسی دابەشکردنی پۆستە وزارییەکان لە نێوان لایەنە پێکهێنەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگیدا، یەکێکی دیکە دەبێت لە تەوەرە سەرەکییەکانی گفتوگۆکانی سبەی.
ئەم هەنگاوە وەک بەشێک لە هەوڵە چڕەکان بۆ خێراکردنی پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق هەژمار دەکرێت.