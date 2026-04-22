پەیامنێری کوردستان24 لە لایەن بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سلێمانییەوە خەڵات کرا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی، بە بۆنەی 128ـەمین ساڵیادی رۆژنامەگەریی کوردییەوە، رێوڕەسمی رێزلێنانی بۆ ژمارەیەک لە رۆژنامەنووسان و میدیاکارانی سنوورەکە رێکخست، وەک پێزانینێک بۆ رۆڵی پیشەییانەیان لە رووماڵکردنی پرسەکانی خوێندن و گەیاندنی پەیامی مامۆستایان و قوتابییان.

ئەمڕۆ چوارشەممە 22ـی نیسانی 2026، لە چوارچێوەی بەرزڕاگرتنی 128ـەمین ساڵیادی دەرچوونی یەکەمین رۆژنامەی کوردی، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی، لە رێوڕەسمێکدا خەڵاتی رێزلێنانی بەخشییە ژمارەیەک لە رۆژنامەنووسان و میدیاکاران، کە رۆڵێکی بەرچاویان لە رووماڵکردنی پرسە پەروەردەییەکان و گەیاندنی دەنگی مامۆستایان و قوتابییاندا هەبووە.

هەروەها یەکێ لەو رۆژنامەنووسانە کە ئەمڕۆ خەڵاتی رێزلێنانی پێبەخشرا و کارەکانی رابردووی بەرز راگیرا، هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24 بوو لە سلێمانی.

لە رێوڕەسمەکەدا، نەژاد عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی، وێڕای ئاراستەکردنی پیرۆزبایی، دەستخۆشیی لەو دەزگا میدیایی و رۆژنامەنووسانە کرد کە بەوپەڕی بەرپرسیارێتی و ئەمانەتەوە پەیامی پەروەردەییان گەیاندووە.

جەختی لەوە کردەوە کە: "میدیا و پەروەردە دوو کایەی گرنگ و تەواوکەری یەکترن بۆ بونیادنان و گەشەپێدانی هۆشیاریی نەتەوەیی و نیشتمانی." هیواشی خواست، میدیاکاران هەمیشە وەک پردێکی پتەو لە خزمەتی گەیاندنی راستییەکان و بەرەوپێشبردنی پرۆسەی زانست و پەروەردەدا بمێننەوە.

لە بەرامبەردا، رۆژنامەنووسان و میدیاکارانی ئامادەبوو، سوپاس و پێزانینی خۆیان بۆ ئەو دەستپێشخەرییەی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی دەربڕی.

لە وتەیەکیشدا نوێنەری میدیاکاران رایگەیاند: "ئەرکی ئێمەیە وەک چاوی کۆمەڵگە، بەدواداچوونی ورد بۆ کێشە و کەموکوڕییەکان و هاوکات سەرکەوتنەکانی کەرتی پەروەردە بکەین. بێگومان ئەم ڕێزلێنانەش هاندەرێکی مەعنەویی گەورەیە بۆ ئەوەی بە بایەخێکی زیاترەوە تیشک بخەینە سەر کەرتی خوێندن و خزمەتکردنی نەوەکانی داهاتوومان."