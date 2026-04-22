کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی دواخرا
گشتی

پەیامنێری کوردستان24 لە لایەن بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سلێمانییەوە خەڵات کرا

کوردستان پەروەردەی سلێمانی یادی 128 ساڵەی رۆژنامەگەریی کوردی خەڵاتکردنی رۆژنامەنووسان

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی، بە بۆنەی 128ـەمین ساڵیادی رۆژنامەگەریی کوردییەوە، رێوڕەسمی رێزلێنانی بۆ ژمارەیەک لە رۆژنامەنووسان و میدیاکارانی سنوورەکە رێکخست، وەک پێزانینێک بۆ رۆڵی پیشەییانەیان لە رووماڵکردنی پرسەکانی خوێندن و گەیاندنی پەیامی مامۆستایان و قوتابییان.

ئەمڕۆ چوارشەممە 22ـی نیسانی 2026، لە چوارچێوەی بەرزڕاگرتنی 128ـەمین ساڵیادی دەرچوونی یەکەمین رۆژنامەی کوردی، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی، لە رێوڕەسمێکدا خەڵاتی رێزلێنانی بەخشییە ژمارەیەک لە رۆژنامەنووسان و میدیاکاران، کە رۆڵێکی بەرچاویان لە رووماڵکردنی پرسە پەروەردەییەکان و گەیاندنی دەنگی مامۆستایان و قوتابییاندا هەبووە.

هەروەها یەکێ لەو رۆژنامەنووسانە کە ئەمڕۆ خەڵاتی رێزلێنانی پێبەخشرا و کارەکانی رابردووی بەرز راگیرا، هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24 بوو لە سلێمانی.

لە رێوڕەسمەکەدا، نەژاد عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی، وێڕای ئاراستەکردنی پیرۆزبایی، دەستخۆشیی لەو دەزگا میدیایی و رۆژنامەنووسانە کرد کە بەوپەڕی بەرپرسیارێتی و ئەمانەتەوە پەیامی پەروەردەییان گەیاندووە. 

جەختی لەوە کردەوە کە: "میدیا و پەروەردە دوو کایەی گرنگ و تەواوکەری یەکترن بۆ بونیادنان و گەشەپێدانی هۆشیاریی نەتەوەیی و نیشتمانی." هیواشی خواست، میدیاکاران هەمیشە وەک پردێکی پتەو لە خزمەتی گەیاندنی راستییەکان و بەرەوپێشبردنی پرۆسەی زانست و پەروەردەدا بمێننەوە.

لە بەرامبەردا، رۆژنامەنووسان و میدیاکارانی ئامادەبوو، سوپاس و پێزانینی خۆیان بۆ ئەو دەستپێشخەرییەی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی دەربڕی.

 لە وتەیەکیشدا نوێنەری میدیاکاران رایگەیاند: "ئەرکی ئێمەیە وەک چاوی کۆمەڵگە، بەدواداچوونی ورد بۆ کێشە و کەموکوڕییەکان و هاوکات سەرکەوتنەکانی کەرتی پەروەردە بکەین. بێگومان ئەم ڕێزلێنانەش هاندەرێکی مەعنەویی گەورەیە بۆ ئەوەی بە بایەخێکی زیاترەوە تیشک بخەینە سەر کەرتی خوێندن و خزمەتکردنی نەوەکانی داهاتوومان."

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,