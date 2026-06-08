پەیامی هاوخەمیی بارەگای بارزانی بۆ کۆچی دوایی هەڵکەوت عەزیز
بارەگای بارزانی هاوخەمی و سەرەخۆشی لە بنەماڵەی هەڵکەوت عەزیز و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکات
دووشەممە 8ـی حوزەیرانی 2026، بارەگای بارزانی، پەیامێکی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی رۆژنامەنووس هەڵکەوت عەزیز بڵاو کردەوە.
لە پەیامەکەدا هاتووە، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی گیانلەدەستدانی رۆژنامەنووس هەڵکەوت عەزیزمان پێگەییشت و پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاڕاستەی خانەوادە و کەسوکار و ئاشنایانی خواڵێخۆشبوو و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.
بارەگای بارزانی ئاماژەشی داوە، لە خودای گەورە داواکارین گیانی هەڵکەوت بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموو لایەک ببەخشێت.
دەقی پەیامەکە
بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان
بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی گیانلەدەستدانی رۆژنامەنووس (هەڵکەوت عەزیز)مان پێگەییشت.
پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاڕاستەی خانەوادە و کەسوکار و ئاشنایانی خواڵێخۆشبوو هەڵکەوت عەزیز و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.
لە خودای گەورە داواکارین گیانی کاکە هەڵکەوت بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموو لایەک ببەخشێت.
انا للە و انا الیە راجعون
بارەگای بارزانی
8ی حوزەیرانی 2026