پەیامی هاوخەمیی بارەگای بارزانی بۆ کۆچی دوایی هەڵکەوت عەزیز

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بارەگای بارزانی هاوخەمی و سەرەخۆشی لە بنەماڵەی هەڵکەوت عەزیز و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکات

دووشەممە 8ـی حوزەیرانی 2026، بارەگای بارزانی، پەیامێکی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی رۆژنامەنووس هەڵکەوت عەزیز بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەدا هاتووە، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی گیانلەدەستدانی رۆژنامەنووس هەڵکەوت عەزیزمان پێگەییشت و پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاڕاستەی خانەوادە و کەسوکار و ئاشنایانی خواڵێخۆشبوو و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.

بارەگای بارزانی ئاماژەشی داوە، لە خودای گەورە داواکارین گیانی هەڵکەوت بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموو لایەک ببەخشێت.

دەقی پەیامەکە

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی گیانلەدەستدانی رۆژنامەنووس (هەڵکەوت عەزیز)مان پێگەییشت.

پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاڕاستەی خانەوادە و کەسوکار و ئاشنایانی خواڵێخۆشبوو هەڵکەوت عەزیز و تەواوی رۆژنامەنووس و میدیاکارانی کوردستان دەکەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.

لە خودای گەورە داواکارین گیانی کاکە هەڵکەوت بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامیش بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

بارەگای بارزانی

8ی حوزەیرانی 2026