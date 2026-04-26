پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند: بڕیاری بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی هەڵوەشایەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، شڤان جەباری پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند: بریاربوو ئەمڕۆ کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی بەڕێوەبچێت، بەڵام وادەی بەڕێوەچوونی هەڵوەشایەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، دواخستنی کۆبوونەوەکان پەیوەندیی بە ناکۆکی و رێکنەکەوتنی هەریەک لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاساوە هەیە.

بڕیار وایە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا سەرکردەکانی نێو چوارچێوەکە بە بژاردەی نوێوە بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ تاوەکو بگەنە کاندیدێکی سازان کە جێگەی رەزامەندیی زۆرینەی لایەنەکان بێت، بەتایبەتی دوای ئەوەی سوودانی و مالیکی پێشتر نەیانتوانی بگەنە خاڵێکی هاوبەش.

لە ماوەی رابردوودا چەندین ناو وەک کاندیدی تەوافوقی خراونەتە روو، لەوانە باسم بەدری کە لەلایەن مالیکییەوە پشتیوانی دەکرا، بەڵام ئەو هەوڵانەش سەرکەوتوو نەبوون.

بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگی، هەر کاندیدێک بۆ ئەوەی ببێتە کاندیدی فەرمی، پێویستی بە دەنگی دوو لەسەر سێی ئەندامانی هەیە، کە دەکاتە هەشت دەنگ لە کۆی 12 دەنگ. بەڵام هیچ کام لە مالیکی و سوودانی تا ئێستا نەیانتوانیوە ئەو رێژەیە بەدەستبهێنن.

چوارچێوەی هەماهەنگی گەورەترین هاوپەیمانیی شیعەکانە لە پەرلەمانی عێراق و دوای کشانەوەی رەوتی سەدر لە ساڵی 2022 پێکهێنراوە. ئەم هاوپەیمانییە لە چەندین پارتی سیاسیی جیاواز پێکدێت و بەردەوام لە کاتی دیاریکردنی پۆستە باڵاکاندا رووبەڕووی ململانێی توندی ناوخۆیی دەبێتەوە.