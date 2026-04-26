مەسرور بارزانی سەرکۆنەی رووداوی تەقەکردنەکەی هۆتێلی واشنتن هێڵتن دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، نیگەرانیی قووڵی خۆی بۆ رووداوی تەقەکردن لە ئاهەنگی پەیامنێرانی کۆشکی سپی لە واشنتن دەربڕی و رایگەیاند کە توندوتیژی سیاسی بە هیچ شێوەیەک لە ژیانی گشتیدا قبووڵکراو نییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" ، کاردانەوەی بەرانبەر ئەو هێرشە نیشاندا کە شەوی رابردوو لە واشنتن، لە ئاهەنگی ساڵانەی پەیامنێرانی کۆشکی سپی روویدا.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "من زۆر نیگەرانم لە رووداوی تەقەکردنەکە لە ئاهەنگی ژەمی ئێوارەی پەیامنێرانی کۆشکی سپی لە واشنتن."

مەسرور بارزانی هاوکات خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە رووداوەکە زیانی گیانی لێنەکەوتووەتەوە و رایگەیاند، "دڵخۆشم کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، خانمی یەکەم، جێگری سەرۆک، ئەندامانی کابینەکە، رۆژنامەنووسان و میوانەکان سەلامەتن و هیچ زیانێکیان پێ نەگەیشتووە."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، مەسرور بارزانی بە توندی سەرکۆنەی پەنابردن بۆ توندوتیژی کرد و جەختی کردەوە کە: "توندوتیژی هیچ شوێنێکی لە ژیانی گشتیدا نییە."

I am deeply concerned by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington and relieved that President Trump, the First Lady, the Vice President and members of the Cabinet, journalists, and guests are unharmed. Violence has no place in public life. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 26, 2026

کاتژمێر 8:30ـی شەوی شەممە بە کاتی واشنت، رووداوێکی توندوتیژ واشنتنی هەژاند، دۆناڵد ترەمپ و خانمی یەکەم و چەندین بەرپرسی باڵای ئەمریکا لە هەوڵێکی تیرۆرکردن رزگاریان بوو، دوای ئەوەی چەکدارێک لە کاتی ئاهەنگی ساڵانەی پەیامنێرانی کۆشکی سپی لە هۆتێلی واشنتن هێڵتن تەقەی کرد. تەقەکەرەکە کە گەنجێکی خاوەن بڕوانامەی باڵا و مامۆستا بووە، توانی خاڵێکی پشکنینی پاسەوانەکان ببڕێت و رووبەڕووی هێزە ئەمنییەکان ببێتەوە.