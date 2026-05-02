ئەمڕۆ هەولێر لەبەردەم ژمارەیەكی دیكەی پێوانیی دایە

هەولێر 76 رۆژە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق نەدۆڕاوە

پێش 3 کاتژمێر

یانەی هەولێر لە یەكلاییكردنەوەی بەدەستهێنانی بلیتێكی بەشداریكردن لە پاڵەوانێتییەكانی دەرەوەی عێراق نزیك دەبێتەوە و كوردستان24ـیش پێش یارییەكەی ئەمرۆی هەولێر بەرامبەر كەرخ، كەمپەینێكی لەژێر هاشتاگی #هەموومان_هەولێرین راگەیاند.

ئەمڕۆ شەممە، لە گەڕی 32ـی خولی ئەستێرەكانی عێراق، لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە كاتژمێر 05:00ـی ئێوارە، یانەی هەولێر میوانداریی یانەی كەرخی شاری بەغدا دەكات.

پێش ئەم یارییە، دوو یانە كوردستانییەكەی دیكە، دهۆك و نەورۆز خزمەتێكی گەورەیان بە یانەی هەولێری پایتەخت گەیاند، كاتێك بەسوودی هەولێر، رێگەی سەركەوتنیان لە یانەكانی زەورا و گەرمە گرت كە هەردووكیان لە ریزبەندی ركابەری هەولێرن.

یانەی هەولێر ئەمڕۆ بە تەواوی ئەستێرەكانی رووبەڕووی كەرخ دەبێتەوە، كوردستان24ـیش ئامادەكاری تەواوی بۆ رووماڵێكی گەورەی یارییەكەی ئەمرۆی هەولێر بەرامبەر كەرخ كردووە، جگە لەوەش كوردستان24 كەمپەینێكی بۆ پشتگیریكردنی هەولێر راگەیاندووە، بەوپێیەی هەولێر لە نێو یانە كوردستانییەكان تاكە یانەیە لەنێو ركابەری بردنەوەی نازناوەكەدا ماوەتەوە.

هەولێر بە كۆكردنەوەی 63 خاڵ لە ریزبەندی سێیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق دێت و بە جیاوازی 8 خاڵ لە یانەی قوە جەوییەی پێشەنگ دوورە.

یانەی هەولێر لە دوایین 13 یاری، لە حەوت یاری تۆڕی گۆڵەكەی بە خاوێنی هێشتووە و هەشت سەركەوتنی بەدەستهێناوە و هیچ یارییەكی نەدۆڕاندووە.

هەولێر 76 رۆژە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق نەدۆڕاوە، دوایین دۆڕانیشی بەرامبەر یانەی زاخۆ بووە، بڕیاریشە دوای یارییەكەی ئەمڕۆ لە دژی كەرخ، رۆژی چوارشەممە هەولێر هەر لە نێو یاریگەی خۆی رووبەڕووی یانەی كارەبا بێتەوە.