کەشناسی: لە ئەمشەوەوە شەپۆلێکی باران و سەرما هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، لە درەنگانی ئەمشەوەوە بارستە هەوایەکی سارد روو لە ناوچەکە دەکات و دەبێتە هۆی دابەزینی بەرچاوی پلەکانی گەرما و دابارینی باران و بەفر لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان.
کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە 3ی نیسانی 2026 ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی نیمچە هەور دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ 2 بۆ 4 پلە بەرز دەبنەوە. لە ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ، ئەگەری تاوە بارانی کورتخایەن هەیە.
ئاراستەی با: باکووری رۆژهەڵات.
خێرایی با: 10 - 20 کم/ک.
مەودای بینین: 7 - 9 کم.
بەرزترین پلەکانی گەرمای ئەمڕۆ:
هەولێر: 29 پلەی سیلیزی
پیرمام: 24 پلەی سیلیزی
سۆران: 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 17 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 28 پلەی سیلیزی
دهۆک: 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 30 پلەی سیلیزی
کەشی سبەی دووشەممە 4ی نیسانی 2026
بەهۆی هاتنی بارستە هەوایەکی سارد، پلەکانی گەرما بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن. ئاسمان نیمچە هەور دەبێت و ئەگەری باران و تەزرە لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان هەیە. لە سەنتەری پارێزگاکان ئەگەری دابارینی تۆز و خۆڵ هەیە بە تێکەڵی لەگەڵ دڵۆپە باران.
ئاراستەی با: باکووری رۆژئاوا.
خێرایی با: 10 - 20 کم/ک.
بەرزترین پلەکانی گەرمای سبەی:
هەولێر: 19 پلەی سیلیزی
پیرمام: 17 پلەی سیلیزی
سۆران: 16 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی