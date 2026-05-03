کەشناسی: لە ئەمشەوەوە شەپۆلێکی باران و سەرما هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، لە درەنگانی ئەمشەوەوە بارستە هەوایەکی سارد روو لە ناوچەکە دەکات و دەبێتە هۆی دابەزینی بەرچاوی پلەکانی گەرما و دابارینی باران و بەفر لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان.

کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە 3ی نیسانی 2026 ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی نیمچە هەور دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ 2 بۆ 4 پلە بەرز دەبنەوە. لە ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ، ئەگەری تاوە بارانی کورتخایەن هەیە.

ئاراستەی با: باکووری رۆژهەڵات.

خێرایی با: 10 - 20 کم/ک.

مەودای بینین: 7 - 9 کم.

بەرزترین پلەکانی گەرمای ئەمڕۆ:

هەولێر: 29 پلەی سیلیزی

پیرمام: 24 پلەی سیلیزی

سۆران: 25 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 17 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 28 پلەی سیلیزی

دهۆک: 26 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 30 پلەی سیلیزی

کەشی سبەی دووشەممە 4ی نیسانی 2026

بەهۆی هاتنی بارستە هەوایەکی سارد، پلەکانی گەرما بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن. ئاسمان نیمچە هەور دەبێت و ئەگەری باران و تەزرە لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان هەیە. لە سەنتەری پارێزگاکان ئەگەری دابارینی تۆز و خۆڵ هەیە بە تێکەڵی لەگەڵ دڵۆپە باران.

ئاراستەی با: باکووری رۆژئاوا.

خێرایی با: 10 - 20 کم/ک.

بەرزترین پلەکانی گەرمای سبەی:

هەولێر: 19 پلەی سیلیزی

پیرمام: 17 پلەی سیلیزی

سۆران: 16 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

دهۆک: 16 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی