زاخۆ.. سێ کەس لە گۆمێکی ئاودا خنکان

لە گوندی کولێی زاخۆ سێ هاووڵاتی عەرەب کەوتنە نێو گۆمێکی ئاوەوە و خنکان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ کاتژمێر سێ لە گوندی کولێ سەربە شارەدێی باتێلی زاخۆ سێ شوان گۆمێکی ئاودا خنکان.

پەیامنێری کوردستان24، ئاماژەی بەوەدا، تەرمی هەرسێ کەسە لەلایەن تیمەکانی بەرگریی شارستانی زاخۆ دەرهێنراون و رەوانەی پزیشکی دادی زاخۆ کراون.

لەسەر ئەم رووداوە بەرگریی شارستانی زاخۆ رایگەیاند، کاتژمێر 3:15خولەکی ئێوارەی ئەمڕۆ پەیوەندی بە ژوری کۆنترۆڵەوە کرا و ئاگادارکراینەوە لە هەبوونی رووداوێکی خنکان و کە سێ کەس لە گۆمێکدا خنکاون و هەرسێکیان عەرەبن.

بەرگریی شارستانیی زاخۆ دەڵێت، سێ کەسە یەکێکیان تەمەنی هەشت ساڵ کوڕ و باوک 40 ساڵ و مام 25 ساڵیە، کاتژمێر 4:10 تەرمی هەرسێکیان دۆزرانەوە و رەوانەی پزیشکی دادی کران.

هاوکات تاوەکو ئەمڕۆ یەکشەممە، تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سۆران بەردەوامن لە گەڕان بەدوای سێ منداڵ لە رووباری گەلی عەلی بەگ و تاوەکو ئێستا تەرمەکانیان نەدۆزراونەتەوە.