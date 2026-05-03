بەغدا 100 ملیار دینار بۆ جووتیاران خەرج دەکات

نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند، حکوومەتی عێراق بڕی 100 ملیار دیناری وەک بەشێکی دیکە لە شایستە داراییەکانی جووتیاران خەرج دەکات و لەو بڕە پارەیە، بڕی 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخانکراوە.

یەکشەممە 3ـی ئایاری 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان، تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "ئەمە پێنجەمین وەجبەی پارەی جووتیارانە بۆ ساڵی 2023 کە گەیشتووە، ئاماژەی بەوەشکرد، لەم هەفتەیەدا دەست بە رێکارە کارگێڕییەکان دەکەین بۆ ئەوەی بە زووترین کات پارەکە بەسەر جووتیاراندا دابەش بکرێت."

جەختی لەوەشکردەوە، سەرەڕای ناردنی ئەم بڕە پارەیە، هێشتا زیاتر لە 183 ملیار و 205 ملیۆن دیناری پارەی گەنمی ساڵی رابردووی جووتیارانی هەرێم لای حکوومەتی عێراق ماوەتەوە و خەرج نەکراوە.

لەبارەی ئەو بڕە گەنمەی ئەمساڵ لە لایەن عێراقەوە لە جووتایارنی کوردستان وەردەگیرێت، نەوازاد شێخ کامیل گوتی، بەهۆی بارانبارینی گونجاو و دابینکردنی بنەتۆی باش، پێشبینی دەکرێت بەرهەمی گەنمی ئەمساڵی هەرێم بگاتە 1 ملیۆن بۆ 1.5 ملیۆن تۆن گەنم ، بەڵام حکوومەتی بەغدا تەنها رەزامەندی داوە لەسەر وەرگرتنی 292 هەزار تۆن گەنم لە جووتیارانی هەرێم، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم بڕە لەلایەن وەزارەتی بازرگانی هەرێمەوە بە ستەمێکی گەورە ناوبراوە، چونکە بەراورد بە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بڕێکی زۆر کەمە و وەڵامی ماندووبوونی جووتیاران ناداتەوە.

لە بارەی نرخی گەنمەوە گوتی، بۆ ئەمساڵ بەغدا نرخی هەر تۆنێک گەنمی بە 700 هەزار دینار دیاری کردووە، ئەمەش دوای بڕینی رسوماتەکان نزیکەی 680 بۆ 690 هەزار دینار بۆ جووتیار دەمێنێتەوە، ئەمەش بەراورد بە ساڵی رابردوو کە 850 هەزار دینار بوو بەشێوەیەکی بەرچاو کەمکراوەتەوە.

نەوزاد شێخ کامیل گوتیشی، بۆ رێگریکردن لە زیانی جووتیاران، حکوومەتی هەرێم لە هەوڵدایە لە رێگەی کەرتی تایبەت و دوو کۆمپانیای گەورەی ناوخۆییەوە، ئەو بڕە گەنمەی کە بەغدا وەری ناگرێت، ساغی بکاتەوە و پاراستنی ئاسایشی خۆراک و مافی جووتیاران بکاتە ئەولەویەت.

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە، لە چەند رۆژی داهاتوودا کۆبوونەوەی دیکە لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێم و بەغدا ئەنجام بدرێت بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی دادپەروەرانە سەبارەت بە بڕی وەرگرتنی گەنمی ئەمساڵی هەرێمی کوردستان.

لەمبارەیەوە، سەروەر كەمال هاواری بریكاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، حکوومەتی فیدراڵی عێراق بڕیاری خەرجکردنی 100 ملیار دیناری وەک شایستەی دارایی بۆ جووتیاران دا، گوتیشی، لەو بڕە پارەیە، بڕی 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخانکراوە.

بەپێی گوتەکانی سەروەر هاواری، پشکی پارێزگاکانی هەرێم بەم شێوەیە دابەشکراوە،

پارێزگای هەولێر: 4 ملیار و 5 ملیۆن دینار.

پارێزگای سلێمانی: 4 ملیار و 930 ملیۆن دینار.

پارێزگای دهۆک: 3 ملیار و 672 ملیۆن دینار، کە کۆی گشتی دەکاتە 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار.

سەروەر هاواری گوتیشی، ئەم بڕە پارەیە وەجبەی پێنجەمی شایستە داراییەکانە کە بۆ جووتیاران خەرج دەکرێت.

ساڵی 2024 حکوومەتی عێراق نزیکەی 700 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگرت، 2025 عێراق تەنیا 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی وەرگرت، ئەمساڵ بڕەکەی کەمتر کردووەتەوە بۆ 292 تۆن.