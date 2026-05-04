11یەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی ئامەد بەڕێوەچوو

11یەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئامەد، کە 30 گرووپی شانۆیی تێیدا بەشداربوون، لە ئامەد لە باکووری کوردستان بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 4ی ئایاری 2026، خەڵات نەوزاد، دەرهێنەری شانۆگەری "شەوێکی لەبیرنەکرا" بە کوردستان24ی گوت، "فێستیڤاڵەکە بە هاوکاری و رێکخستنی گرووپی شانۆیی شارەوانی شاری گەورەی دیاربەکر دەستی پێکرد، کە لە رۆژی 22ی نیساندا شانۆگەری "دیالۆگ"، وەکو دەستپێکی فێستیڤاڵەکە نمایشکرا. هەروەها چالاکییە هونەرییەکان بە بەشداری گرووپی سەمای یەزیپی "یونیتیگی" و "یاکلاسیلیک"، بەردەوام بوون، کە بە شێوازی جەمسەری و تابلۆی هونەری، کۆمەڵێک کاری جیاواز و سەرنجڕاکێشیان ئەنجامدا."

خەڵات نەوزاد گوتیشی، "هەروەها لە دووەمین رۆژی فێستیڤاڵەکەدا، نمایشێکی گرنگ بە ناوی "مۆراشین" پێشکەش کرا، کە لە نووسین و دەرهێنانی دکتۆر قوتبەدین سادقی بوو و بەرهەمی گرووپی شارەداری ئامەد بوو. ئەم کارە هونەرییە، کە داستانێکی شانۆیی کوردی بوو، توانی سەرنجی بینەران بەرز بکاتەوە و وەک نموونەیەکی بەهێز بۆ بەرهەمهێنانی کارە هونەرییەکان بخرێتەڕوو."

ئەو دەرهێنەرە باس لە بەشداری دوو نمایشی باشووری کوردستان لەم فێستیڤاڵەدا دەکات و دەڵێت، "هەروەها، لە باشووری کوردستانیش دوو نمایش بانگهێشتی ئەم فێستیڤاڵە کرابوو، کە یەکێکیان شانۆگەری ناو هۆڵ بوو، بەرهەمی شانۆکارانی هەڵەبجە بوو، دووەم نمایش شانۆگەری سەر شەقام بوو، کە بەرهەمی شانۆکارانی چەمچەماڵ بوو. شانۆگەری "شەوێکی لەبیرنەکراو"، کە بەرهەمی کۆمەڵێک شانۆکاری شاری هەڵەبجەیە و خۆم کاری دەرهێنانم بۆی کردووە، ئەم نمایشە بە هۆی ناوەڕۆکی مرۆیی و شێوازی دەرهێنانی، سەرنجی زۆری بینەران و رەخنەگرانی بۆخۆی راکێشا."

خەڵات نەوزاد ئاماژەی بەوەش دا، "لەم فێستیڤاڵەدا مەڕاسیمی خەڵات دابەشکردن نەکرا، چونکە سیاسەتی فێستیڤاڵەکە بەو شێوەیەیە کە ئەگەر کارێکت وەک نمایش لەناو فێستیڤاڵدا پێشان بدرێت، ئەوە بەمانای ئەوەیە کە کارەکەت قبوڵکراوە و جۆرێک لە رێزلێنان یان خەڵاتت وەرگرتووە."

ئەم دەرهێنەرە باسی لەوەش کرد، "ئەم فێستیڤاڵە شانۆییە، بە کۆکردنەوەی هونەرمەندان و گرووپە شانۆییەکان لە جیهانی جیاوازدا، توانی بەتەواوی ببێتە پلاتفۆرمێکی گرنگ بۆ ئاڵوگۆڕی کولتووری و پێشخستنی هونەری شانۆ لە ناوچەکەدا، و هەنگاوێکی دیکەی بەهێز بەرەو پەرەپێدانی شانۆی کوردی و جیهانی بنێت."

ئامادەبوونی نوێنەرانی وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش جێگەی گرنگی فێستیڤاڵەکە بوو، لەوانەش وەکو، سیروان عوسمان، بەڕێوەبەری گشتی رۆشنبیری و هونەری هەولێر، و هیوا سوعاد، بەڕێوەبەری شانۆی هەولێر و سەرۆکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان، کە بە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشدارییان کرد.

11یەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئامەد، بە بەشداری 30 گرووپی شانۆیی کە 22 وڵاتی جیهان تێیدا بەشدار بوون، لە 20ی نیسانی 2026 بەڕێوەچوو و بۆ ماوەی 13 رۆژ بەردەوام بوو.