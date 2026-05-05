کەشناسی هەرێم: بارستە هەوایەکی فێنک روو لە ناوچەکە دەکات

کەشناسی هەرێمی کوردستان پێشبینییەکانی بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، بارستە هەوایەکی فێنک روو لە ناوچەکە دەکات و ئەگەری بارانبارین و بەرزبوونەوەی تۆزوخۆڵ لە هەندێک ناوچە هەیە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رەوشی کەشوهەوای بۆ ئەمڕۆ و سبەی راگەیاند. بەگوێرەی پێشبینییەکان، بۆ ئەمڕۆ سێشەممە 5ی ئایاری 2026، ئاسمانی ناوچەکە بە گشتی نیمچە هەور دەبێت، لەگەڵ بوونی بارستە هەوایەکی فێنک کە تێکەڵ بە تۆزوخۆڵە لە چینەکانی سەرەوەی ئاسمان، ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی روونیی ئاسمان.

کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە، خێرایی با لە هەندێک کاتدا زیاد دەکات، بەتایبەت لە سنووری پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە. هەروەها لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆدا ئەگەری بارانبارین و هەورە تریشقە لە ناوچە شاخاوییە جیاوازەکان هەیە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ سێشەممە:

هەولێر: 26 پلە

پیرمام: 22 پلە

سۆران: 25 پلە

حاجی ئۆمەران: 12 پلە

سلێمانی: 25 پلە

چەمچەماڵ: 27 پلە

دهۆک: 24 پلە

زاخۆ: 25 پلە

هەڵەبجە: 26 پلە

گەرمیان: 28 پلە

سەبارەت بە کەشوهەوای سبەی چوارشەممە 6ی ئایاری 2026، ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە نیمچە هەوری دەمێنێتەوە و پلەکانی گەرما چەند پلەیەک نزم دەبنەوە. هاوکات پێشبینی بەرزبوونەوەی تۆزوخۆڵ دەکرێت لە بەشێک لە ناوچە جیاوازەکان، بەتایبەت لە ناوچەکانی باشووری هەرێم، ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای کەرکووک.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی چوارشەممە:

هەولێر: 24 پلە

پیرمام: 22 پلە

سۆران: 23 پلە

حاجی ئۆمەران: 13 پلە

سلێمانی: 24 پلە

چەمچەماڵ: 25 پلە

دهۆک: 24 پلە

زاخۆ: 24 پلە

هەڵەبجە: 25 پلە

گەرمیان: 27 پلە

کەشناسی ئەوەشی روون کردووەتەوە کە بەهۆی جیاوازی لە ئاست و درێژبوونەوەی رێڕەوی نزمەپاڵەپەستۆکان لە تورکیا و باکووری ئەفریقاوە، پێشبینی دەکرێت لە رۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممەدا رێژەی تۆزوخۆڵ لە ناوچەکەدا زیاتر بێت.