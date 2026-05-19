پارێزگاری نەجەف: دەمانەوێت سوود لە ئەزموونی پێشکەوتووی هەولێر وەربگرین

یوسف گناوی، پارێزگاری نەجەف لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لە شاری هەولێر رایگەیاند، سەردانەکەیان بۆ هەرێمی کوردستان گرنگییەکی زۆری هەیە و ئامانجیان سوودوەرگرتنە لەو پێشکەوتنە گەورەیەی لە هەولێر بەدی هاتووە، بۆ ئەوەی ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێم لە بوارەکانی کارەبا و خزمەتگوزارییەکان بۆ پارێزگای نەجەف بگوازنەوە.

پارێزگاری نەجەف دەربارەی سەردانەکەی گوتی: "سەردانمان بۆ هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی شاری هەولێر، بەلامانەوە زۆر گرنگ بوو. زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگمان ئەنجامدا، لەوانە لەگەڵ سەرۆک بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی ، هەروەها لەگەڵ پارێزگاری هەولێر و بەرپرسانی شارەوانی."

گناوی جەختی لەوە کردەوە کە نەجەف دەیەوێت لە ئەزموونی هەولێر سوودمەند بێت و گوتی: "ئێمە دەمانەوێت سوود لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەولێر وەربگرین، بەتایبەتی لە بوارەکانی کارەبا، ئاو و خزمەتگوزارییە گشتییەکان. هەولێر لە چەند ساڵی رابردوودا توانیویەتی بە باشی کۆنترۆڵی کێشەی کەمئاوی و وشکەساڵی بکات و کارەبای بەردەوام دابین بکات، ئێمەش دەمانەوێت ئەم ئەزموونانە بۆ پارێزگای نەجەف بگوازینەوە."

سەبارەت بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، پارێزگاری نەجەف ئاماژەی بەوە کرد: "هەولێر و نەجەف پەیوەندییەکی مێژوویی و دێرینیان هەیە. ئێمە لەگەڵ پارێزگاری هەولێر باسی رێککەوتن و هەماهەنگی زیاترمان کردووە. یەکێک لە خاڵە گرنگەکان ئاسانکارییە بۆ گەشتیارانی ئایینی کە لە هەولێر و ناوچەکانی دیکەوە سەردانی نەجەف دەکەن."

گناوی باسی لە گەشتە ئاسمانییەکانیش کرد و گوتی: "گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و نەجەف رۆڵێکی گەورە دەگێڕن لە نزیککردنەوەی هاووڵاتییان و گەشتیاران. دەمانەوێت هێڵی گواستنەوەی ئاسمانی لە نێوان هەردوو فڕۆکەخانەی هەولێر و نەجەف بەهێزتر بکەین."

لە کۆتایی قسەکانیدا، پارێزگاری نەجەف بانگهێشتی وەبەرهێنەرانی کرد و رایگەیاند: "بانگهێشتی کۆمپانیا و وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان دەکەین کە بێن لە نەجەف وەبەرهێنان بکەن، بەتایبەتی لە پڕۆژەکانی فڕۆکەخانە و ژێرخانی شارەکەدا، چونکە نەجەف پێویستی بەو شارەزایی و ئەزموونە هەیە کە لە هەولێردا دەبینرێت."