عێراق دووەم گەورەترین هاوردەکاری پاقلەمەنی تورکیایە
سەرۆکی کۆمەڵەی هەناردەکارانی دانەوێڵە، پاقلەمەنی و بەرهەمەکان لە تورکیا، فەیسەڵ مێمش، رایگەیاند، عێراق لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا، پلەی دووەمی گرتووە لە لیستی گەورەترین هاوردەکارانی پاقلەمەنی تورکی.
ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، فەیسەڵ مێمش لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: "کۆی گشتی هەناردەی کەرتی دانەوێڵە، پاقلەمەنی و زەیت، لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا گەیشتووەتە 409.2 ملیۆن دۆلار"، روونیشیکردەوە، سووریا لە پلەی یەکەمی وڵاتانی هاوردەکاری پاقلەمەنی تورکی دێت بە بەهای 40.8 ملیۆن دۆلار و بە ڕێژەی 10%ـی بازاڕەکە.
بەهای هاوردەکردنی پاقلەمەنی لە تورکیاوە بۆ عێراق گەیشتووەتە 34.1 ملیۆن دۆلار، لە پلەی سێیەم سوودان دێت کە بە بەهای 19.9 ملیۆن دۆلار بەرهەمەکانی پاقلەمەنی هاوردە کردوە.
سەرۆکی کۆمەڵەکە باسی لەوەش کرد کە وڵاتانی ئۆکرانیا، جیبۆتی، کۆریای باشوور و نەمسا قەبارەی هاوردەکردنیان لە تورکیاوە زیادکردووە، بە جۆرێک کە، هەناردە بۆ ئۆکرانیا گەیشتووەتە 10.9 ملیۆن دۆلار هەناردە بۆ جیبۆتی گەیشتووەتە 9.5 ملیۆن دۆلار، هەناردە بۆ کۆریای باشووریش گەیشتووەتە 3.6 ملیۆن دۆلار.