عێراق دووەم گەورەترین هاوردەکاری پاقلەمەنی تورکیایە

​سەرۆکی کۆمەڵەی هەناردەکارانی دانەوێڵە، پاقلەمەنی و بەرهەمەکان لە تورکیا، فەیسەڵ مێمش، رایگەیاند، عێراق لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا، پلەی دووەمی گرتووە لە لیستی گەورەترین هاوردەکارانی پاقلەمەنی تورکی.

​ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، فەیسەڵ مێمش لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: "کۆی گشتی هەناردەی کەرتی دانەوێڵە، پاقلەمەنی و زەیت، لە چارەکی یەکەمی ئەمساڵدا گەیشتووەتە 409.2 ملیۆن دۆلار"، روونیشیکردەوە، سووریا لە پلەی یەکەمی وڵاتانی هاوردەکاری پاقلەمەنی تورکی دێت بە بەهای 40.8 ملیۆن دۆلار و بە ڕێژەی 10%ـی بازاڕەکە.

​بەهای هاوردەکردنی پاقلەمەنی لە تورکیاوە بۆ عێراق گەیشتووەتە 34.1 ملیۆن دۆلار، لە پلەی سێیەم سوودان دێت کە بە بەهای 19.9 ملیۆن دۆلار بەرهەمەکانی پاقلەمەنی هاوردە کردوە.

​سەرۆکی کۆمەڵەکە باسی لەوەش کرد کە وڵاتانی ئۆکرانیا، جیبۆتی، کۆریای باشوور و نەمسا قەبارەی هاوردەکردنیان لە تورکیاوە زیادکردووە، بە جۆرێک کە، ​هەناردە بۆ ئۆکرانیا گەیشتووەتە 10.9 ملیۆن دۆلار هەناردە بۆ جیبۆتی گەیشتووەتە 9.5 ملیۆن دۆلار، هەناردە بۆ کۆریای باشووریش گەیشتووەتە 3.6 ملیۆن دۆلار.