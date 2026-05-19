وەزارەتی دارایی: زیاتر لە 800 هەزار مووچەخۆر کارتی بانکیی "هەژماری من"یان وەرگرتووە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، پرۆسەی بەبانکیکردنی مووچەی فەرمانبەران هەنگاوی گەورەی بڕیوە و تا ئێستا زیاتر لە 800 هەزار مووچەخۆری حکوومی کارتی بانکییان لە رێگەی پڕۆژەی "هەژماری من"ەوە وەرگرتووە.

پڕۆژەی "هەژماری من" لە ساڵی 2023 لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە راگەیەندرا، ئەم پڕۆژەیە بەشێکە لە کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەت بە ئامانجی مۆدێرنکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و بەهێزکردنی ژێرخانی دارایی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا. بەگوێرەی دوایین ئامارەکانیش، تاوەکو ئێستا هەژماری بانکی بۆ زیاتر لە 900 هەزار مووچەخۆر دروستکراوە.

هاووڵاتیان و مووچەخۆران لە رێگەی نامەوە راستەوخۆ ئاگاداردەکرێنەوە لە قۆناغەکانی تۆمارکردن، کاتی وەرگرتنەوەی کارتی بانکی و کاتی دابەزینی مووچەکانیان.

هەروەها بانکە بەشداربووەکانی پڕۆژەکە تا ئێستا زیاتر لە 600 ئامێری راکێشانی پارەیان لە سەرتاسەری هەرێم داناوە، ئەمەش بە مەبەستی کەمکردنەوەی قەرەباڵغی و ئاسانکاری بۆ راکێشانی مووچە. واش بڕیارە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو کۆتاییهاتنی تەواوەتی پڕۆژەکە، ژمارەی ئامێرەکانی راکێشانی پارە (ATM) بگەیێنێتە 1200 ئەی تی ئێم ئەم هەنگاوەش بەتەواوی هاوتایە لەگەڵ رێسا و رێنماییەکانی بانکی ناوەندیی عێراق.