حکوومەتی عێراق جەخت لە پاراستنی پەیوەندییە ستراتیژییەکانی لەگەڵ ئیمارات دەکاتەوە

حکوومەتی عێراق، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە درۆنییانە دەکات کە لەم دواییانەدا کرانە ئیمارات، هاوکات جەخت لەسەر گرنگیی هەماهەنگیی هەرێمی و نێودەوڵەتی دەکاتەوە بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، باسم عەوادی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: "حکوومەتی وڵاتەکە بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکات کە لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە کراونەتە سەر ئیمارات".

هاوکات جەختیشی لە "پشتیوانیی تەواوی عێراق بۆ ئەو هەوڵانە کردەوە کە ئامانج لێیان چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیرییە لە ناوچەکەدا".

عەوادی دەڵێت: حکوومەت پێداگری دەکاتەوە لەسەر پەرۆشیی تەواوی خۆی بۆ بەردەوامیدان بە پەیوەندییە برایانە و تایبەتەکان، هەروەها بەهێزکردنی هاوبەشییە بەرهەمدارەکەی لەگەڵ ئیمارات. بەغدا بەردەوام دەبێت لەسەر رێبازی هاریکاریی بنیاتنەر بۆ هەر هەنگاوێک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی کاری هاوبەشی عەرەبی و بەرژەوەندییە باڵاکانی هەردوو وڵات بکات."

گوتەبێژی حکوومەت جەختی لە پرەنسیپە نەگۆڕەکانی عێراق کردەوە و رایگەیاند: "پێداگری دەکەین لەسەر پێویستیی هاریکارییەکی کاریگەری هەرێمی و نێودەوڵەتی بۆ رێگریکردن لە هەر هەڵکشانییەکی سەربازی یان هەوڵێک کە سەقامگیریی ناوچەکە تێکبدات، یان سەلامەتی و سەروەریی وڵاتانی برا و دۆست بخاتە مەترسییەوە."

هەروەها رۆژی یەکشەممە 17ـی ئایاری 2026، تورکی مالیکی، گوتەبێژی فەرمیی وەزارەتی بەرگریی سعوودیە، رایگەیاندبوو، هێزەکانی بەرگریی ئاسمانییەکانی وڵاتەکەی توانیویانە رێگری لە سێ درۆن بکەن و تێکیانبشکێنن، دوای ئەوەی لە سنووری ئاسمانیی عێراقەوە هاتبوونە نێو وڵاتەکەی.