بانکی ناوەندیی عێراق بڕیاری کۆتایی لەسەر نرخی دۆلار دا

عەلی عەللاق: هیچ ئاراستەیەک بۆ گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار نییە

پێش 41 خولەک

بانکی ناوەندیی عێراق رایگەیاند، نرخی دۆلار بەرانبەر بە دینار هیچ گۆڕانکارییەکی بەسەردا نایەت، هاوکات دڵنیاییش دەداتە فەرمانبەران کە مووچەکانیان لە مەترسیدا نییە.

سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، عەلی عەللاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، هیچ ئاراستەیەک بوونی نییە بۆ دەستکاریکردن یان گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار بەرانبەر بە دینار."

لە لایەکی دیکەوە و بۆ رەواندنەوەی هەر نیگەرانییەک لەبارەی دۆخی داراییەوە، پارێزگاری بانکی ناوەندی دڵنیایی تەواوی لە بارەی مووچەی فەرمانبەرانەوە دا و لەم چوارچێوەیەدا دووپاتی کردەوە کە "مووچەکان بە تەواوی پارێزراو و دەستەبەرکراون."

ئەمەش لە کاتێکدایە، لە شوباتی ساڵی 2023، بۆ هێورکردنەوەی شەقام و کۆنترۆڵکردنی نرخەکان، حکوومەتی محەمەد شیاع سوودانی و بانکی ناوەندی بە سەرۆکایەتیی (عەلی عەللاق)، بڕیاریان دا بەهای دینار بەرز بکەنەوە و نرخی فەرمیی هەر دۆلارێکیان بە (1320) دینار دیاریی کرد.

سەرەڕای ئەوەی بانکی ناوەندیی عێراق نرخی فەرمیی هەر 100 دۆلارێکی بە 132هەزار دینار جێگیر کردووە بۆ گەشتیاران و ئەو بازرگانانەی لە سەکۆی ئەلیکترۆنیی بانکی ناوەندیدا تۆمارن، بەڵام لە واقیعدا نرخی دۆلار لە بازاڕەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان جیاوازییەکی بەرچاوی هەیە.

ئێستا، لە مامەڵەی رۆژانەی بۆرسە سەرەکییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی لە دەوروبەری 153 هەزارە هەزار دینا مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ئەم بۆشاییە گەورەیەی نێوان هەردوو نرخەکەش، ئەو ئاڵەنگارییە سەرەکییەیە کە تا ئێستا بانکی ناوەندی و حکوومەتی عێراق نەیانتوانیوە بە تەواوی کۆنترۆڵی بکەن.