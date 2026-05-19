ئیمارات داوایەک لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەکات

ئیمارات داوا لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەکات، هێرشە "تیرۆریستییەکەی" سەر وێستگەی وزەی ئەتۆمیی 'بەراکە' سەرکۆنە بکات و جەخت لەوە دەکاتەوە، کە رێگە بە هیچ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایش و سەروەرییەکەی نادات.

سێشەممە 19ـی ئایاری 2026، نێردەی ئیمارات لە نەتەوە یەکگرتووەکان، راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، وڵاتەکەی لە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجوومەنی ئاسایشدا گوتارێک پێشکەش دەکات، ئەمەش دوای ئەوەی هێرشێکی "تیرۆریستیی بێ پاساو" کرایە سەر موەلیدەیەکی کارەبا لە دەرەوەی چوارچێوەی ناوخۆیی وێستگەی 'بەراکە' بۆ وزەی ئەتۆمی لە ناوچەی 'زەفرە'.

ئیمارات داوای لە ئەنجوومەنی ئاسایش کردووە، بە توندترین شێوە ئەم "گرژییە مەترسیدارە" سەرکۆنە بکات. نێردەی ئیمارات ئاماژەی بەوەش کردووە، بە ئامانج گرتنی دامەزراوەکانی وزەی ئەتۆمیی ئاشتییانە، پێشێلکارییەکی زەقی یاسا نێودەوڵەتییەکان و میساقی نەتەوە یەکگرتووەکانە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە ئەم جۆرە کارە تێکدەرانە مەترسی بۆ سەر ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە و جیهان دروست دەکەن. هاوکات ئیمارات جەختی کردەوە، کە "لەژێر هیچ بارودۆخێکدا چاوپۆشی لە هیچ هەڕەشەیەک ناکات کە ئاراستەی ئاسایش و سەروەریی وڵاتەکەی بکرێت."