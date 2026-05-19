14 لایەنی سیاسیی کوردستان داوای هەوڵی جدی بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان دەکەن

بەبۆنەی 34ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی پەرلەمانی کوردستانەوە، 14 لایەنی سیاسیی کوردستان لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا داوا دەکەن هەوڵی جدی بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان بدرێت، بە مەبەستی پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان لە مەترسییەکان.

لە ڕاگەیەندراوە هاوبەشەکەدا کە هەر یەک لە (پارتی ڕەنجدەرانی کوردستان، یەکێتیی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان - YNDK، بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان، حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان، هاوپەیمانیی دەنگی نیشتمانی، پارتی نەتەوەیی کوردستان، حیزبی ڕزگاریی کوردستان، بزووتنەوەی پەیوەندیی ئیسلامیی کوردستان، بزووتنەوەی ئاشتیخوازانی کوردستان، بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان، حیزبی پێشکەوتنخوازی دیموکراتی کوردستان، پارتی پارێزگارانی کوردستان، پارتی بونیادی دیموکراتی کوردستان و پارتی چاکسازیی نیشتمانی) واژۆیان کردووە، جەخت لە گرنگیی پێگەی پەرلەمان کراوەتەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "پەرلەمانی کوردستان ئەو دامەزراوەیەیە کە بۆ یەکەمجار خەڵکی کوردستان لە مێژووی خەباتی شۆڕشگێڕی، سیاسی و دیموکراتیدا بوونە خاوەنی، ئەمەش بەرهەمی خوێنی شەهیدان و مەینەتییەکانی میللەتەکەمانە."

ئەو 14 لایەنە سیاسییە داوا لە ئەندامانی پەرلەمان، فراکسیۆنەکان و هەموو هێز و لایەنە سیاسییەکان دەکەن کە "بە ئەرکی نیشتمانی و یاسایی خۆیان هەڵبستن و پێکەوە هەوڵی جدی بدەن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان."

هەروەها ئاماژەیان بەوەش کردووە، کە کاراکردنەوەی پەرلەمان لەم قۆناغەدا زۆر گرنگە بۆ ئەوەی قەوارەی هەرێمی کوردستان لە هەموو ئەو مەترسییانەی رووی تێکردووە، دوور بخرێتەوە و دامەزراوە شەرعییەکان رۆڵی خۆیان بگێڕن.